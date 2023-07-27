Аналитики назвали самые дорогие профессии в ХМАО

Самыми дорогими профессиями за июнь в ХМАО стали нефтяники и фермеры

28 июля 2023 в 19:10 Размер текста - 17 +

Больше всего в Югре готовы платить нефтяникам и фермерам Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Больше всего в Ханты-Мансийском автономном округе готовы платить нефтяникам и фермерам. Специалистам из сфер добычи сырья и сельского хозяйства в прошлом месяце работодатели обещали зарплаты от 100 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса HeadHunter. «За июнь 2023 года наиболее высокие заработные платы в ХМАО предлагают специалистам из профессиональных сфер „Добыча сырья“ (120 841 рублей), „Сельское хозяйство“ (107 215 рублей), а также „Транспорт, логистика, перевозки“ (91 930 рублей). Стоит отметить, что чаще всего высокие заработные платы связаны с вахтовым методом занятости», — говорится в исследовании. Если говорить об отраслях компаний-работодателей, то лидерами по количеству дорогих вакансий являются предприятия связанные со строительным бизнесом и недвижимостью. Это 21% вакансий в регионе, где обещают платить от 100 тысяч рублей. Также в топе нефтяные предприятия (14%) и компании, которые занимаются перевозками и логистикой (7%). «Всего на вакансии с такой заработной платой приходится 24% от всех предложений о работе в Югре», — добавляют аналитики. Ранее URA.RU рассказывало, что зарплаты жителей ХМАО упали до годового минимума. В июне в среднем работодатели обещали платить работникам 48 тысяч рублей.

Больше всего в Ханты-Мансийском автономном округе готовы платить нефтяникам и фермерам. Специалистам из сфер добычи сырья и сельского хозяйства в прошлом месяце работодатели обещали зарплаты от 100 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса HeadHunter. «За июнь 2023 года наиболее высокие заработные платы в ХМАО предлагают специалистам из профессиональных сфер „Добыча сырья“ (120 841 рублей), „Сельское хозяйство“ (107 215 рублей), а также „Транспорт, логистика, перевозки“ (91 930 рублей). Стоит отметить, что чаще всего высокие заработные платы связаны с вахтовым методом занятости», — говорится в исследовании. Если говорить об отраслях компаний-работодателей, то лидерами по количеству дорогих вакансий являются предприятия связанные со строительным бизнесом и недвижимостью. Это 21% вакансий в регионе, где обещают платить от 100 тысяч рублей. Также в топе нефтяные предприятия (14%) и компании, которые занимаются перевозками и логистикой (7%). «Всего на вакансии с такой заработной платой приходится 24% от всех предложений о работе в Югре», — добавляют аналитики. Ранее URA.RU рассказывало, что зарплаты жителей ХМАО упали до годового минимума. В июне в среднем работодатели обещали платить работникам 48 тысяч рублей.