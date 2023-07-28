Концерн Rheinmetall начал учить ВСУ чинить танки Leopard

Танки Leopard будут ремонтировать в центре RheinmetallФото: Министерство обороны Великобритании
Немецкая компания Rheinmetall обучает украинцев ремонту танков Leopard в специализированном центре. Об этом сообщил исполнительный директор промышленной группы Армин Паппергер.
«В настоящее время мы уже обучаем этой работе украинцев в Германии», — заявил Армин Паппергер, его слова передает агентство Reuters. Паппергер добавил, что Rheinmetall хочет начать работу ремонтного центра после летнего перерыва.
Немецкая компания Rheinmetall обучает украинцев ремонту танков Leopard в специализированном центре. Об этом сообщил исполнительный директор промышленной группы Армин Паппергер. «В настоящее время мы уже обучаем этой работе украинцев в Германии», — заявил Армин Паппергер, его слова передает агентство Reuters. Паппергер добавил, что Rheinmetall хочет начать работу ремонтного центра после летнего перерыва. Ранее сообщалось, что Польша открыла центр технического обслуживания и ремонта танков Leopard, которые поставляются ВСУ. Об этом в социальных сетях рассказал министр национальный обороны страны Мариуш Блащак.