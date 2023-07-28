Концерн Rheinmetall начал учить ВСУ чинить танки Leopard

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Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, танк, Leopard 2, Challenger 2, stock, Челленджер 2, Леопард 2
Танки Leopard будут ремонтировать в центре Rheinmetall Фото:

Немецкая компания Rheinmetall обучает украинцев ремонту танков Leopard в специализированном центре. Об этом сообщил исполнительный директор промышленной группы Армин Паппергер.

«В настоящее время мы уже обучаем этой работе украинцев в Германии», — заявил Армин Паппергер, его слова передает агентство Reuters. Паппергер добавил, что Rheinmetall хочет начать работу ремонтного центра после летнего перерыва.

Ранее сообщалось, что Польша открыла центр технического обслуживания и ремонта танков Leopard, которые поставляются ВСУ. Об этом в социальных сетях рассказал министр национальный обороны страны Мариуш Блащак.

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Немецкая компания Rheinmetall обучает украинцев ремонту танков Leopard в специализированном центре. Об этом сообщил исполнительный директор промышленной группы Армин Паппергер. «В настоящее время мы уже обучаем этой работе украинцев в Германии», — заявил Армин Паппергер, его слова передает агентство Reuters. Паппергер добавил, что Rheinmetall хочет начать работу ремонтного центра после летнего перерыва. Ранее сообщалось, что Польша открыла центр технического обслуживания и ремонта танков Leopard, которые поставляются ВСУ. Об этом в социальных сетях рассказал министр национальный обороны страны Мариуш Блащак.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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