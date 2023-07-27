В ЯНАО начался сезон сбора морошки (фото из архива)
В ЯНАО начался сезон сбора морошки, которую на Ямале частно называют «царской ягодой». О своем первом сборе урожая рассказала URA.RU жительница поселка Катравож Татьяна Коновалова.
«Выдался прекрасный день! Лес нас порадовал и позволил полюбоваться и конечно угоститься вкусной морошкой. Ягоды уже спелые — сезон наступил», — сообщила Татьяна корреспонденту агентства и поделилась фотографиями урожая.
Сбор морошки начинается на Ямале примерно в последней декаде июля. В 2022 году жители начали размещать фото ягодного урожая в социальных сетях именно в данных числах.
Морошку на Ямале часто называют «царской ягодой»
Ягода созрела для сбора
Ведерко морошки, собранное читательницей URA.RU
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