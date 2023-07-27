27 июля 2023

В ЯНАО начался сезон сбора «царской ягоды». Фото

Жительница ЯНАО сняла первый урожай морошки
© Служба новостей «URA.RU»
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Торговля морошкой на улице. Салехард, морошка, ягоды
В ЯНАО начался сезон сбора морошки (фото из архива) Фото:

В ЯНАО начался сезон сбора морошки, которую на Ямале частно называют «царской ягодой». О своем первом сборе урожая рассказала URA.RU жительница поселка Катравож Татьяна Коновалова.

«Выдался прекрасный день! Лес нас порадовал и позволил полюбоваться и конечно угоститься вкусной морошкой. Ягоды уже спелые — сезон наступил», — сообщила Татьяна корреспонденту агентства и поделилась фотографиями урожая.

Сбор морошки начинается на Ямале примерно в последней декаде июля. В 2022 году жители начали размещать фото ягодного урожая в социальных сетях именно в данных числах.

Морошку на Ямале часто называют «царской ягодой»
Морошку на Ямале часто называют «царской ягодой»
Фото:
Ягода созрела для сбора
Ягода созрела для сбора
Фото:
Ведерко морошки, собранное читательницей URA.RU
Ведерко морошки, собранное читательницей URA.RU
Фото:

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В ЯНАО начался сезон сбора морошки, которую на Ямале частно называют «царской ягодой». О своем первом сборе урожая рассказала URA.RU жительница поселка Катравож Татьяна Коновалова. «Выдался прекрасный день! Лес нас порадовал и позволил полюбоваться и конечно угоститься вкусной морошкой. Ягоды уже спелые — сезон наступил», — сообщила Татьяна корреспонденту агентства и поделилась фотографиями урожая. Сбор морошки начинается на Ямале примерно в последней декаде июля. В 2022 году жители начали размещать фото ягодного урожая в социальных сетях именно в данных числах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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