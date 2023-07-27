В ЯНАО начался сезон сбора «царской ягоды». Фото

Жительница ЯНАО сняла первый урожай морошки

28 июля 2023 в 18:57 Размер текста - 17 +

В ЯНАО начался сезон сбора морошки (фото из архива) Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В ЯНАО начался сезон сбора морошки, которую на Ямале частно называют «царской ягодой». О своем первом сборе урожая рассказала URA.RU жительница поселка Катравож Татьяна Коновалова. «Выдался прекрасный день! Лес нас порадовал и позволил полюбоваться и конечно угоститься вкусной морошкой. Ягоды уже спелые — сезон наступил», — сообщила Татьяна корреспонденту агентства и поделилась фотографиями урожая. Сбор морошки начинается на Ямале примерно в последней декаде июля. В 2022 году жители начали размещать фото ягодного урожая в социальных сетях именно в данных числах. Морошку на Ямале часто называют «царской ягодой» Фото: читатель URA.RU Ягода созрела для сбора Фото: читатель URA.RU Ведерко морошки, собранное читательницей URA.RU Фото: читатель URA.RU

В ЯНАО начался сезон сбора морошки, которую на Ямале частно называют «царской ягодой». О своем первом сборе урожая рассказала URA.RU жительница поселка Катравож Татьяна Коновалова. «Выдался прекрасный день! Лес нас порадовал и позволил полюбоваться и конечно угоститься вкусной морошкой. Ягоды уже спелые — сезон наступил», — сообщила Татьяна корреспонденту агентства и поделилась фотографиями урожая. Сбор морошки начинается на Ямале примерно в последней декаде июля. В 2022 году жители начали размещать фото ягодного урожая в социальных сетях именно в данных числах.