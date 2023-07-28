Ростовский губернатор описал последствия взрыва в Таганроге

Эпицентр взрыва ракеты в Таганроге пришелся на территорию художественного музея. В здании разрушены стена и кровля. В соседнем доме выбиты рамы и окна, сообщил губернатор ростовской области Василий Голубев.
«Эпицентр взрыва пришелся на территорию Таганрогского художественного музея. Разрушена стена музея, кровля, гаражи и хозпостройки. Выбило рамы в окнах и балконах соседнего 3-этажного многоквартирного дома», — написал он в Telegram. Он добавил, что в медучреждения доставлены девять человек.
В Таганроге прогремел взрыв. Под завалами оказались люди. Число пострадавших достигло 12 человек. На месте взрыва нашли неизвестный снаряд. Губернатор региона Василий Голубев сообщил, что в центре города взорвалась ракета.
Эпицентр взрыва ракеты в Таганроге пришелся на территорию художественного музея. В здании разрушены стена и кровля. В соседнем доме выбиты рамы и окна, сообщил губернатор ростовской области Василий Голубев. «Эпицентр взрыва пришелся на территорию Таганрогского художественного музея. Разрушена стена музея, кровля, гаражи и хозпостройки. Выбило рамы в окнах и балконах соседнего 3-этажного многоквартирного дома», — написал он в Telegram. Он добавил, что в медучреждения доставлены девять человек. В Таганроге прогремел взрыв. Под завалами оказались люди. Число пострадавших достигло 12 человек. На месте взрыва нашли неизвестный снаряд. Губернатор региона Василий Голубев сообщил, что в центре города взорвалась ракета.