Ростовский губернатор описал последствия взрыва в Таганроге

Василий Голубев: эпицентр взрыва в Таганроге пришелся на территорию художественного музея
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В соседнем доме повыбивало окна Фото:
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В Таганроге взорвалась ракета

Эпицентр взрыва ракеты в Таганроге пришелся на территорию художественного музея. В здании разрушены стена и кровля. В соседнем доме выбиты рамы и окна, сообщил губернатор ростовской области Василий Голубев.

«Эпицентр взрыва пришелся на территорию Таганрогского художественного музея. Разрушена стена музея, кровля, гаражи и хозпостройки. Выбило рамы в окнах и балконах соседнего 3-этажного многоквартирного дома», — написал он в Telegram. Он добавил, что в медучреждения доставлены девять человек.

В Таганроге прогремел взрыв. Под завалами оказались люди. Число пострадавших достигло 12 человек. На месте взрыва нашли неизвестный снаряд. Губернатор региона Василий Голубев сообщил, что в центре города взорвалась ракета.

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Эпицентр взрыва ракеты в Таганроге пришелся на территорию художественного музея. В здании разрушены стена и кровля. В соседнем доме выбиты рамы и окна, сообщил губернатор ростовской области Василий Голубев. «Эпицентр взрыва пришелся на территорию Таганрогского художественного музея. Разрушена стена музея, кровля, гаражи и хозпостройки. Выбило рамы в окнах и балконах соседнего 3-этажного многоквартирного дома», — написал он в Telegram. Он добавил, что в медучреждения доставлены девять человек. В Таганроге прогремел взрыв. Под завалами оказались люди. Число пострадавших достигло 12 человек. На месте взрыва нашли неизвестный снаряд. Губернатор региона Василий Голубев сообщил, что в центре города взорвалась ракета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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