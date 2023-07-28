В Ростовской области сбили вторую ракету ВСУ

В Азовском районе было зафиксировано поражение второй ракеты ВСУ системами ПВО. Об этом рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.
«Зафиксировано поражение системами ПВО второй ракеты в Азовском районе», — написал Голубев в своем telegram-канале. Он добавил, что в настоящее время проводится детальное изучение последствий происшествия. Жители Ростова, Азова и Чалтыря сообщают о взрывах, предположительно вызванных действием системы ПВО, передает telegram-канал 112.
В Азовском районе было зафиксировано поражение второй ракеты ВСУ системами ПВО. Об этом рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев. «Зафиксировано поражение системами ПВО второй ракеты в Азовском районе», — написал Голубев в своем telegram-канале. Он добавил, что в настоящее время проводится детальное изучение последствий происшествия. Жители Ростова, Азова и Чалтыря сообщают о взрывах, предположительно вызванных действием системы ПВО, передает telegram-канал 112.