В Ростовской области сбили вторую ракету ВСУ

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В Азовском районе сбита вторая ракета ВСУ, заявил Василий Голубев Фото:
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В Азовском районе было зафиксировано поражение второй ракеты ВСУ системами ПВО. Об этом рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«Зафиксировано поражение системами ПВО второй ракеты в Азовском районе», — написал Голубев в своем telegram-канале. Он добавил, что в настоящее время проводится детальное изучение последствий происшествия. Жители Ростова, Азова и Чалтыря сообщают о взрывах, предположительно вызванных действием системы ПВО, передает telegram-канал 112.

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В Азовском районе было зафиксировано поражение второй ракеты ВСУ системами ПВО. Об этом рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев. «Зафиксировано поражение системами ПВО второй ракеты в Азовском районе», — написал Голубев в своем telegram-канале. Он добавил, что в настоящее время проводится детальное изучение последствий происшествия. Жители Ростова, Азова и Чалтыря сообщают о взрывах, предположительно вызванных действием системы ПВО, передает telegram-канал 112.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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