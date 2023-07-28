В Кремле прокомментировали атаку ВСУ на Таганрог

Песков: Путину доложили об атаке ВСУ на Таганрог
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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
При отражении атаки на Таганрог ПВО сработала успешно, заявил Дмитрий Песков Фото:
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В Таганроге взорвалась ракета

Президента России Владимира Путина уведомили об атаке ВСУ на Таганрог. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Да. Владимиру Путину доложили о случившемся», — передают слова Пескова «Известия». Он добавил, что в Таганроге система ПВО успешно сработала, и все функционирует нормально. Тем не менее, считает Песков, Украина продолжает проводить атаки на гражданские объекты и населенные пункты — это характерная черта ВСУ. Песков подчеркнул, что с начала 2014 года Киев стал активно проявлять такое поведение по отношению к Донбассу.

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Президента России Владимира Путина уведомили об атаке ВСУ на Таганрог. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Да. Владимиру Путину доложили о случившемся», — передают слова Пескова «Известия». Он добавил, что в Таганроге система ПВО успешно сработала, и все функционирует нормально. Тем не менее, считает Песков, Украина продолжает проводить атаки на гражданские объекты и населенные пункты — это характерная черта ВСУ. Песков подчеркнул, что с начала 2014 года Киев стал активно проявлять такое поведение по отношению к Донбассу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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