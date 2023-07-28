В Кремле прокомментировали атаку ВСУ на Таганрог

Песков: Путину доложили об атаке ВСУ на Таганрог

28 июля 2023 в 21:24 Размер текста - 17 +

При отражении атаки на Таганрог ПВО сработала успешно, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Таганроге взорвалась ракета Президента России Владимира Путина уведомили об атаке ВСУ на Таганрог. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Да. Владимиру Путину доложили о случившемся», — передают слова Пескова «Известия». Он добавил, что в Таганроге система ПВО успешно сработала, и все функционирует нормально. Тем не менее, считает Песков, Украина продолжает проводить атаки на гражданские объекты и населенные пункты — это характерная черта ВСУ. Песков подчеркнул, что с начала 2014 года Киев стал активно проявлять такое поведение по отношению к Донбассу.

Президента России Владимира Путина уведомили об атаке ВСУ на Таганрог. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Да. Владимиру Путину доложили о случившемся», — передают слова Пескова «Известия». Он добавил, что в Таганроге система ПВО успешно сработала, и все функционирует нормально. Тем не менее, считает Песков, Украина продолжает проводить атаки на гражданские объекты и населенные пункты — это характерная черта ВСУ. Песков подчеркнул, что с начала 2014 года Киев стал активно проявлять такое поведение по отношению к Донбассу.