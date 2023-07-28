В Кремле прокомментировали атаку ВСУ на Таганрог

При отражении атаки на Таганрог ПВО сработала успешно, заявил Дмитрий Песков
новость из сюжетаВ Таганроге взорвалась ракета
Президента России Владимира Путина уведомили об атаке ВСУ на Таганрог. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Да. Владимиру Путину доложили о случившемся», — передают слова Пескова «Известия». Он добавил, что в Таганроге система ПВО успешно сработала, и все функционирует нормально. Тем не менее, считает Песков, Украина продолжает проводить атаки на гражданские объекты и населенные пункты — это характерная черта ВСУ. Песков подчеркнул, что с начала 2014 года Киев стал активно проявлять такое поведение по отношению к Донбассу.
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