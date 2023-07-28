Белый дом прокомментировал теракт в Таганроге

Представитель Белого дома Кирби: США не поощряют ударов ВСУ по России и не содействуют им

29 июля 2023 в 00:28 Размер текста - 17 +

В Белом доме заявили, что не содействуют атакам по РФ Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета В Таганроге взорвалась ракета Власти США не поощряют удары по территории России и не содействуют Украине в обстреле Таганрога. Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби. «Мы дали ясно понять, что не поощряем атак внутри РФ и не содействуем им», — передает РИА Новости слова Кирби. Он переадресовал украинцам вопрос, является ли обстрел Таганрога частью их контрнаступления. В центре Таганрога (Ростовская область) днем 28 июля взорвалась ракета. Пострадали 15 человек, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. В Минобороны РФ заявили, что обстрел — дело рук ВСУ. Также в области в безлюдном месте упали обломки второй ракеты, пишет RT.

Власти США не поощряют удары по территории России и не содействуют Украине в обстреле Таганрога. Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби. «Мы дали ясно понять, что не поощряем атак внутри РФ и не содействуем им», — передает РИА Новости слова Кирби. Он переадресовал украинцам вопрос, является ли обстрел Таганрога частью их контрнаступления. В центре Таганрога (Ростовская область) днем 28 июля взорвалась ракета. Пострадали 15 человек, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. В Минобороны РФ заявили, что обстрел — дело рук ВСУ. Также в области в безлюдном месте упали обломки второй ракеты, пишет RT.