28 июля 2023

Белый дом прокомментировал теракт в Таганроге

Представитель Белого дома Кирби: США не поощряют ударов ВСУ по России и не содействуют им
© Служба новостей «URA.RU»
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Соединенные Штаты Америки. США. Пермь, сша, вашингтон, америка, белый дом в вашингтоне
В Белом доме заявили, что не содействуют атакам по РФ Фото:
новость из сюжета
В Таганроге взорвалась ракета

Власти США не поощряют удары по территории России и не содействуют Украине в обстреле Таганрога. Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби.

«Мы дали ясно понять, что не поощряем атак внутри РФ и не содействуем им», — передает РИА Новости слова Кирби. Он переадресовал украинцам вопрос, является ли обстрел Таганрога частью их контрнаступления.

В центре Таганрога (Ростовская область) днем 28 июля взорвалась ракета. Пострадали 15 человек, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. В Минобороны РФ заявили, что обстрел — дело рук ВСУ. Также в области в безлюдном месте упали обломки второй ракеты, пишет RT.

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Власти США не поощряют удары по территории России и не содействуют Украине в обстреле Таганрога. Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби. «Мы дали ясно понять, что не поощряем атак внутри РФ и не содействуем им», — передает РИА Новости слова Кирби. Он переадресовал украинцам вопрос, является ли обстрел Таганрога частью их контрнаступления. В центре Таганрога (Ростовская область) днем 28 июля взорвалась ракета. Пострадали 15 человек, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. В Минобороны РФ заявили, что обстрел — дело рук ВСУ. Также в области в безлюдном месте упали обломки второй ракеты, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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