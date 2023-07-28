Белый дом прокомментировал теракт в Таганроге

В Белом доме заявили, что не содействуют атакам по РФ
новость из сюжетаВ Таганроге взорвалась ракета
Власти США не поощряют удары по территории России и не содействуют Украине в обстреле Таганрога. Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби.
«Мы дали ясно понять, что не поощряем атак внутри РФ и не содействуем им», — передает РИА Новости слова Кирби. Он переадресовал украинцам вопрос, является ли обстрел Таганрога частью их контрнаступления.
В центре Таганрога (Ростовская область) днем 28 июля взорвалась ракета. Пострадали 15 человек, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. В Минобороны РФ заявили, что обстрел — дело рук ВСУ. Также в области в безлюдном месте упали обломки второй ракеты, пишет RT.
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