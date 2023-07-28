ВСУ ударили ракетой C-200 по центру Таганрога: что известно к этому часу 28 июля 2023 в 20:34 Размер текста - 17 + Украина ударила ракетой по Таганрогу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Таганроге взорвалась ракета Украина совершила теракт, ударив ракетой по Ростовской области. Российские средства ПВО перехватили снаряд, но ее обломки попали по Таганрогу. Спустя время была сбита вторая украинская ракета. URA.RU приводит всю доступную информацию по теракту к этому часу. Первые сообщения о взрыве в Таганроге были опубликованы в telegram-каналах ближе к 16:15 (по Мск), со ссылкой на очевидцев. Тогда отмечали, что в результате взрыва волной сносило окна в жилых домах.

В результате взрыва было повреждено здание ресторана «Чехов сад». Под его обломками оказались завалены люди.

По актуальной информации от Минздрава РФ в настоящий момент сообщается о 14 пострадавших в результате украинского теракта. Семеро человек были госпитализированы. До этого была информация о 12 пострадавших.

Через час с момента первых сообщений в Минобороны РФ официально заявили об украинском теракте. Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили ракетой С-200 по Ростовской области.

Практически сразу подтвердилась информация о втором ракетном ударе. Вторая ракета также была оперативно перехвачена российскими средствами противовоздушной обороны. Данную информацию подтвердил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он подчеркнул, что снаряд попал в село Самбек и пробил крышу здания. Пострадавших нет.

Эпицентр взрыва в Таганроге пришелся на территорию художественного музея, подчеркнул Голубев. В здании были разрушены стены и кровля крыши. В соседних помещениях были выбиты окна.

В центре Таганрога перекрыто движение транспорта по нескольким улицам после взрыва. Об этом сообщили в ГИБДД Ростовской области.

Глава Таганрога Андрей Фатеев провел экстренное совещание по теракту. Он пообещал организовать пострадавшим горожанам всю необходимую помощь, медицинскую и психологическую.

теракту. Он пообещал организовать пострадавшим горожанам всю необходимую помощь, медицинскую и психологическую. Губернатор Голубев уточнил, что за медицинской помощью обратились 15 человек с легкими травмами от осколков. Погибших нет. Украина совершила теракт, ударив ракетой по Ростовской области. Российские средства ПВО перехватили снаряд, но ее обломки попали по Таганрогу. Спустя время была сбита вторая украинская ракета. URA.RU приводит всю доступную информацию по теракту к этому часу. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям