28 июля 2023

В Таганроге введен режим ЧС после теракта ВСУ

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Режим ЧС действует на территории, где взорвалась ракета Фото:
новость из сюжета
В Таганроге взорвалась ракета

В районе, где взорвалась ракета в Таганроге (Ростовская область), ввели режим чрезвычайной ситуации. Мэр города Андрей Фатеев добавил, что в этой зоне будут проводиться аварийно-восстановительные работы.

«Я подписал постановление о введении режима ЧС и проведении аварийно-восстановительных работ в районе чрезвычайной ситуации в Танроге», — написал Фатеев в telegram-канале. Границы зоны ЧС: дома на переулках Лермонтовский, 12 и 29, Мечниковский, 11, Антона Глушко, 12 и Итальянский, 22, также на улицах Александровской, 48, 59, 62, 68, 70 и Фрунзе, 37.

С семи утра комиссия будет вести работу по обследованию домов. Сотрудники администрации и управляющих компаний осмотрят квартиры.

Теракт в Таганроге произошел 28 июля. В Минобороны РФ обвинили силы украинской армии в обстреле города. По данным Минздрава России, пострадали 16 человек, один из них находится в тяжелом состоянии.

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В районе, где взорвалась ракета в Таганроге (Ростовская область), ввели режим чрезвычайной ситуации. Мэр города Андрей Фатеев добавил, что в этой зоне будут проводиться аварийно-восстановительные работы. «Я подписал постановление о введении режима ЧС и проведении аварийно-восстановительных работ в районе чрезвычайной ситуации в Танроге», — написал Фатеев в telegram-канале. Границы зоны ЧС: дома на переулках Лермонтовский, 12 и 29, Мечниковский, 11, Антона Глушко, 12 и Итальянский, 22, также на улицах Александровской, 48, 59, 62, 68, 70 и Фрунзе, 37. С семи утра комиссия будет вести работу по обследованию домов. Сотрудники администрации и управляющих компаний осмотрят квартиры. Теракт в Таганроге произошел 28 июля. В Минобороны РФ обвинили силы украинской армии в обстреле города. По данным Минздрава России, пострадали 16 человек, один из них находится в тяжелом состоянии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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