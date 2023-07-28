В Таганроге введен режим ЧС после теракта ВСУ

29 июля 2023 в 01:49 Размер текста - 17 +

Режим ЧС действует на территории, где взорвалась ракета Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Таганроге взорвалась ракета В районе, где взорвалась ракета в Таганроге (Ростовская область), ввели режим чрезвычайной ситуации. Мэр города Андрей Фатеев добавил, что в этой зоне будут проводиться аварийно-восстановительные работы. «Я подписал постановление о введении режима ЧС и проведении аварийно-восстановительных работ в районе чрезвычайной ситуации в Танроге», — написал Фатеев в telegram-канале. Границы зоны ЧС: дома на переулках Лермонтовский, 12 и 29, Мечниковский, 11, Антона Глушко, 12 и Итальянский, 22, также на улицах Александровской, 48, 59, 62, 68, 70 и Фрунзе, 37. С семи утра комиссия будет вести работу по обследованию домов. Сотрудники администрации и управляющих компаний осмотрят квартиры. Теракт в Таганроге произошел 28 июля. В Минобороны РФ обвинили силы украинской армии в обстреле города. По данным Минздрава России, пострадали 16 человек, один из них находится в тяжелом состоянии.

В районе, где взорвалась ракета в Таганроге (Ростовская область), ввели режим чрезвычайной ситуации. Мэр города Андрей Фатеев добавил, что в этой зоне будут проводиться аварийно-восстановительные работы. «Я подписал постановление о введении режима ЧС и проведении аварийно-восстановительных работ в районе чрезвычайной ситуации в Танроге», — написал Фатеев в telegram-канале. Границы зоны ЧС: дома на переулках Лермонтовский, 12 и 29, Мечниковский, 11, Антона Глушко, 12 и Итальянский, 22, также на улицах Александровской, 48, 59, 62, 68, 70 и Фрунзе, 37. С семи утра комиссия будет вести работу по обследованию домов. Сотрудники администрации и управляющих компаний осмотрят квартиры. Теракт в Таганроге произошел 28 июля. В Минобороны РФ обвинили силы украинской армии в обстреле города. По данным Минздрава России, пострадали 16 человек, один из них находится в тяжелом состоянии.