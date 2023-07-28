28 июля 2023

Число пострадавших из-за теракта в Таганроге возросло

Минздрав: при теракте в Таганроге пострадали 16 человек, один из них в тяжелом состоянии
© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины. stock, ракета, ВСУ, stock
Число пострадавших после прилета ракеты ВСУ в здание Таганрога выросло до 16 человек Фото:
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В Таганроге взорвалась ракета

Количество пострадавших в результате прилета ракеты ВСУ в здание кафе «Чехов сад» Таганрога выросло до 16 человек. Один из них находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального центра медицины катастроф Минздрава России.

«По оперативным данным, в результате ЧП в Таганроге помощь медиков понадобилась 16-ти пострадавшим. 10 из них госпитализированы», — цитируют сообщение Минздрава РИА Новости. По данным Федерального центра, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Состояние еще 10-ти человек врачи расценивают как средней тяжести.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в результате взрыва ракеты в Таганроге 15 человек обратились за медицинской помощью. По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, все пострадавшие имеют легкие травмы от осколков, жертв нет. В Следственном комитете России по факту инцидента возбуждено уголовное дело.

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Количество пострадавших в результате прилета ракеты ВСУ в здание кафе «Чехов сад» Таганрога выросло до 16 человек. Один из них находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального центра медицины катастроф Минздрава России. «По оперативным данным, в результате ЧП в Таганроге помощь медиков понадобилась 16-ти пострадавшим. 10 из них госпитализированы», — цитируют сообщение Минздрава РИА Новости. По данным Федерального центра, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Состояние еще 10-ти человек врачи расценивают как средней тяжести. Ранее URA.RU сообщало о том, что в результате взрыва ракеты в Таганроге 15 человек обратились за медицинской помощью. По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, все пострадавшие имеют легкие травмы от осколков, жертв нет. В Следственном комитете России по факту инцидента возбуждено уголовное дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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