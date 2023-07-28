Число пострадавших из-за теракта в Таганроге возросло

Минздрав: при теракте в Таганроге пострадали 16 человек, один из них в тяжелом состоянии

29 июля 2023 в 00:27 Размер текста - 17 +

Число пострадавших после прилета ракеты ВСУ в здание Таганрога выросло до 16 человек Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета В Таганроге взорвалась ракета Количество пострадавших в результате прилета ракеты ВСУ в здание кафе «Чехов сад» Таганрога выросло до 16 человек. Один из них находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального центра медицины катастроф Минздрава России. «По оперативным данным, в результате ЧП в Таганроге помощь медиков понадобилась 16-ти пострадавшим. 10 из них госпитализированы», — цитируют сообщение Минздрава РИА Новости. По данным Федерального центра, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Состояние еще 10-ти человек врачи расценивают как средней тяжести. Ранее URA.RU сообщало о том, что в результате взрыва ракеты в Таганроге 15 человек обратились за медицинской помощью. По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, все пострадавшие имеют легкие травмы от осколков, жертв нет. В Следственном комитете России по факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Количество пострадавших в результате прилета ракеты ВСУ в здание кафе «Чехов сад» Таганрога выросло до 16 человек. Один из них находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального центра медицины катастроф Минздрава России. «По оперативным данным, в результате ЧП в Таганроге помощь медиков понадобилась 16-ти пострадавшим. 10 из них госпитализированы», — цитируют сообщение Минздрава РИА Новости. По данным Федерального центра, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Состояние еще 10-ти человек врачи расценивают как средней тяжести. Ранее URA.RU сообщало о том, что в результате взрыва ракеты в Таганроге 15 человек обратились за медицинской помощью. По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, все пострадавшие имеют легкие травмы от осколков, жертв нет. В Следственном комитете России по факту инцидента возбуждено уголовное дело.