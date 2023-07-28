Власти Таганрога восстановят жителям жилье после теракта

29 июля 2023 в 02:42 Размер текста - 17 +

Размер компенсации будет зависеть от степени ущерба, заявил Фатеев Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета В Таганроге взорвалась ракета Власти Таганрога готовы оказать помощь в восстановление жилья, поврежденного в результате террористического акта ВСУ. Об этом сообщил глава администрации Таганрога Андрей Фатеев. «Конечно будет оказана помощь в восстановлении жилья там, где есть такая необходимость», — цитирует Фатеева РИА Новости. Размер компенсации будет зависеть от степени ущерба. Мэр сообщил, что в администрации созданы специальные комиссии, которые занимаются обследованием поврежденных домов и зданий. Также выясняется, требуется ли предоставлять людям места для временного размещения. На данный момент от пострадавших таких заявлений не поступало, заявил Фатеев. Днем 28 июля в Таганроге прогремел взрыв. Минобороны РФ обвинило Киев в совершение террористической атаки, пишет МК . По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, после взрыва Россия оставляет за собой право принять жесткие ответные меры.

Власти Таганрога готовы оказать помощь в восстановление жилья, поврежденного в результате террористического акта ВСУ. Об этом сообщил глава администрации Таганрога Андрей Фатеев. «Конечно будет оказана помощь в восстановлении жилья там, где есть такая необходимость», — цитирует Фатеева РИА Новости. Размер компенсации будет зависеть от степени ущерба. Мэр сообщил, что в администрации созданы специальные комиссии, которые занимаются обследованием поврежденных домов и зданий. Также выясняется, требуется ли предоставлять людям места для временного размещения. На данный момент от пострадавших таких заявлений не поступало, заявил Фатеев. Днем 28 июля в Таганроге прогремел взрыв. Минобороны РФ обвинило Киев в совершение террористической атаки, пишет МК. По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, после взрыва Россия оставляет за собой право принять жесткие ответные меры.