28 июля 2023

Власти Таганрога восстановят жителям жилье после теракта

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Мариуполь. Украина, пожарище, последствия, мариуполь, обстрел, разрушения от взрыва, гуманитарная катастрофа
Размер компенсации будет зависеть от степени ущерба, заявил Фатеев Фото:
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Власти Таганрога готовы оказать помощь в восстановление жилья, поврежденного в результате террористического акта ВСУ. Об этом сообщил глава администрации Таганрога Андрей Фатеев.

«Конечно будет оказана помощь в восстановлении жилья там, где есть такая необходимость», — цитирует Фатеева РИА Новости. Размер компенсации будет зависеть от степени ущерба.

Мэр сообщил, что в администрации созданы специальные комиссии, которые занимаются обследованием поврежденных домов и зданий. Также выясняется, требуется ли предоставлять людям места для временного размещения. На данный момент от пострадавших таких заявлений не поступало, заявил Фатеев.

Днем 28 июля в Таганроге прогремел взрыв. Минобороны РФ обвинило Киев в совершение террористической атаки, пишет МК. По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, после взрыва Россия оставляет за собой право принять жесткие ответные меры.

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Власти Таганрога готовы оказать помощь в восстановление жилья, поврежденного в результате террористического акта ВСУ. Об этом сообщил глава администрации Таганрога Андрей Фатеев. «Конечно будет оказана помощь в восстановлении жилья там, где есть такая необходимость», — цитирует Фатеева РИА Новости. Размер компенсации будет зависеть от степени ущерба. Мэр сообщил, что в администрации созданы специальные комиссии, которые занимаются обследованием поврежденных домов и зданий. Также выясняется, требуется ли предоставлять людям места для временного размещения. На данный момент от пострадавших таких заявлений не поступало, заявил Фатеев. Днем 28 июля в Таганроге прогремел взрыв. Минобороны РФ обвинило Киев в совершение террористической атаки, пишет МК. По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, после взрыва Россия оставляет за собой право принять жесткие ответные меры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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