Захарова пообещала Киеву ответ за обстрел Таганрога и атаку БПЛА на Москву

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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
Мария Захарова осудила действия Украины и пообещал жесткий ответ Фото:
новость из сюжета
В Таганроге взорвалась ракета

Представитель МИД РФ Мария Захарова призвала международное сообщество осудить террористические действия Украины в отношение мирных граждан РФ. Россия оставляет за собой право ответа. Киев ударил по Ростовской, а также по Московской области.

«28 июля киевский режим совершил очередную террористическую атаку, обстреляв жилую инфраструктуру города Таганрог. <…> Также попытка теракта имела место сегодня на территории Московской области. <…> Призываем международное сообщество и организации выступить с осуждением [Украины]. <…> Российская сторона оставляет за собой право принять жесткие ответные меры», — подчеркнула Мария Захарова. Ее заявление приводит МИД РФ в своем telegram-канале.

Украина нанесла ракетный удар по Ростовской области. Обломки первой ракеты упали по Таганрогу. Второй ракетный удар был зафиксирован в поселке области. Пострадали 15 человек. Минобороны РФ обвинили Киев в теракте.

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Представитель МИД РФ Мария Захарова призвала международное сообщество осудить террористические действия Украины в отношение мирных граждан РФ. Россия оставляет за собой право ответа. Киев ударил по Ростовской, а также по Московской области. «28 июля киевский режим совершил очередную террористическую атаку, обстреляв жилую инфраструктуру города Таганрог. <…> Также попытка теракта имела место сегодня на территории Московской области. <…> Призываем международное сообщество и организации выступить с осуждением [Украины]. <…> Российская сторона оставляет за собой право принять жесткие ответные меры», — подчеркнула Мария Захарова. Ее заявление приводит МИД РФ в своем telegram-канале. Украина нанесла ракетный удар по Ростовской области. Обломки первой ракеты упали по Таганрогу. Второй ракетный удар был зафиксирован в поселке области. Пострадали 15 человек. Минобороны РФ обвинили Киев в теракте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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