Захарова пообещала Киеву ответ за обстрел Таганрога и атаку БПЛА на Москву

28 июля 2023 в 20:55 Размер текста - 17 +

Мария Захарова осудила действия Украины и пообещал жесткий ответ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Таганроге взорвалась ракета Представитель МИД РФ Мария Захарова призвала международное сообщество осудить террористические действия Украины в отношение мирных граждан РФ. Россия оставляет за собой право ответа. Киев ударил по Ростовской, а также по Московской области. «28 июля киевский режим совершил очередную террористическую атаку, обстреляв жилую инфраструктуру города Таганрог. <…> Также попытка теракта имела место сегодня на территории Московской области. <…> Призываем международное сообщество и организации выступить с осуждением [Украины]. <…> Российская сторона оставляет за собой право принять жесткие ответные меры», — подчеркнула Мария Захарова. Ее заявление приводит МИД РФ в своем telegram-канале. Украина нанесла ракетный удар по Ростовской области. Обломки первой ракеты упали по Таганрогу. Второй ракетный удар был зафиксирован в поселке области. Пострадали 15 человек. Минобороны РФ обвинили Киев в теракте.

Представитель МИД РФ Мария Захарова призвала международное сообщество осудить террористические действия Украины в отношение мирных граждан РФ. Россия оставляет за собой право ответа. Киев ударил по Ростовской, а также по Московской области. «28 июля киевский режим совершил очередную террористическую атаку, обстреляв жилую инфраструктуру города Таганрог. <…> Также попытка теракта имела место сегодня на территории Московской области. <…> Призываем международное сообщество и организации выступить с осуждением [Украины]. <…> Российская сторона оставляет за собой право принять жесткие ответные меры», — подчеркнула Мария Захарова. Ее заявление приводит МИД РФ в своем telegram-канале. Украина нанесла ракетный удар по Ростовской области. Обломки первой ракеты упали по Таганрогу. Второй ракетный удар был зафиксирован в поселке области. Пострадали 15 человек. Минобороны РФ обвинили Киев в теракте.