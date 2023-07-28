Международная федерация фехтования изменила правила после скандала россиянки и украинки

29 июля 2023 в 07:42 Размер текста - 17 +

Ранее украинская спортсменка была снята с соревнований за нарушение регламента Фото: Сергей Русанов © URA.RU После того как украинская спортсменка отказалась пожать руку российской, Международная федерация фехтования (FIE) решила отказаться от обязательных рукопожатий. Теперь предлагается обмениваться приветствиями на расстоянии. Об этом сообщает итальянская газета La Repubblica. «Традиционное рукопожатие в конце поединка будет заменено приветствием на расстоянии, что позволит украинцам не приближаться к русским, даже если они соревнуются как нейтральные», — передает намерение FIE Sport24 . Во время чемпионата мира в Милане по фехтованию украинка Ольга Харлан отказалась пожимать руку российской спортсменке Анне Смирновой, передает RT. Смирнова в свою очередь около часа ждала, когда ей пожмут руку. Так как россиянка проиграла в соревнованиях, ее не допустили до второго этапа. Харлан покинула чемпионат из-за нарушения регламента, однако в скоре вернулась. По информации La Repubblica, все было по правилам. Газета ссылается на действующий на турнире протокол о коронавирусе, по котором украинка могла и не жать руку россиянке.

После того как украинская спортсменка отказалась пожать руку российской, Международная федерация фехтования (FIE) решила отказаться от обязательных рукопожатий. Теперь предлагается обмениваться приветствиями на расстоянии. Об этом сообщает итальянская газета La Repubblica. «Традиционное рукопожатие в конце поединка будет заменено приветствием на расстоянии, что позволит украинцам не приближаться к русским, даже если они соревнуются как нейтральные», — передает намерение FIE Sport24. Во время чемпионата мира в Милане по фехтованию украинка Ольга Харлан отказалась пожимать руку российской спортсменке Анне Смирновой, передает RT. Смирнова в свою очередь около часа ждала, когда ей пожмут руку. Так как россиянка проиграла в соревнованиях, ее не допустили до второго этапа. Харлан покинула чемпионат из-за нарушения регламента, однако в скоре вернулась. По информации La Repubblica, все было по правилам. Газета ссылается на действующий на турнире протокол о коронавирусе, по котором украинка могла и не жать руку россиянке.