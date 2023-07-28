Международная федерация фехтования изменила правила после скандала россиянки и украинки

После того как украинская спортсменка отказалась пожать руку российской, Международная федерация фехтования (FIE) решила отказаться от обязательных рукопожатий. Теперь предлагается обмениваться приветствиями на расстоянии. Об этом сообщает итальянская газета La Repubblica.
«Традиционное рукопожатие в конце поединка будет заменено приветствием на расстоянии, что позволит украинцам не приближаться к русским, даже если они соревнуются как нейтральные», — передает намерение FIE
Во время чемпионата мира в Милане по фехтованию украинка Ольга Харлан отказалась пожимать руку российской спортсменке Анне Смирновой, передает RT. Смирнова в свою очередь около часа ждала, когда ей пожмут руку. Так как россиянка проиграла в соревнованиях, ее не допустили до второго этапа.
Харлан покинула чемпионат из-за нарушения регламента, однако в скоре вернулась. По информации La Repubblica, все было по правилам. Газета ссылается на действующий на турнире протокол о коронавирусе, по котором украинка могла и не жать руку россиянке.
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