Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев поздравил столицу Тюменской области с праздником и пожелал мира, процветания и ярких достижений ей и ее жителям. Видео поздравление политика опубликовано на странице ведомства в соцсети.
«Дорогие друзья, тюменцы. Поздравляю вас с Днем рождения нашего любимого города! С момента своего основания Тюмень прошла долгий путь развития. Дорогие земляки! Желаю крепкого здоровья, счастья, мира и процветания, новых ярких побед и достижений», — сообщил Якушев в своем видео поздравлении, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства.
Якушев отметил, что в нелегкое для страны время, жители Тюмени с гордостью исполняют свой воинский долг в зоне проведения специальной военной операции. Бойцы встали на защиту безопасности своей Родины, подчеркнул полпред.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей областной столицы с Днем города. Глава региона рассказал, что Тюмень задает тренды и входит в топ лучших городов России.
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