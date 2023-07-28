28 июля 2023

Полпред Якушев поздравил Тюмень с праздником. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Награждение чиновников. Курган, якушев владимир
Якушев пожелал Тюмени и ее жителям процветания и ярких достижений Фото:

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев поздравил столицу Тюменской области с праздником и пожелал мира, процветания и ярких достижений ей и ее жителям. Видео поздравление политика опубликовано на странице ведомства в соцсети.

«Дорогие друзья, тюменцы. Поздравляю вас с Днем рождения нашего любимого города! С момента своего основания Тюмень прошла долгий путь развития. Дорогие земляки! Желаю крепкого здоровья, счастья, мира и процветания, новых ярких побед и достижений», — сообщил Якушев в своем видео поздравлении, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства.

Якушев отметил, что в нелегкое для страны время, жители Тюмени с гордостью исполняют свой воинский долг в зоне проведения специальной военной операции. Бойцы встали на защиту безопасности своей Родины, подчеркнул полпред.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей областной столицы с Днем города. Глава региона рассказал, что Тюмень задает тренды и входит в топ лучших городов России.

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Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев поздравил столицу Тюменской области с праздником и пожелал мира, процветания и ярких достижений ей и ее жителям. Видео поздравление политика опубликовано на странице ведомства в соцсети. «Дорогие друзья, тюменцы. Поздравляю вас с Днем рождения нашего любимого города! С момента своего основания Тюмень прошла долгий путь развития. Дорогие земляки! Желаю крепкого здоровья, счастья, мира и процветания, новых ярких побед и достижений», — сообщил Якушев в своем видео поздравлении, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства. Якушев отметил, что в нелегкое для страны время, жители Тюмени с гордостью исполняют свой воинский долг в зоне проведения специальной военной операции. Бойцы встали на защиту безопасности своей Родины, подчеркнул полпред. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей областной столицы с Днем города. Глава региона рассказал, что Тюмень задает тренды и входит в топ лучших городов России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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