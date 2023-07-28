Курганец насобирал полные корзины и пакеты грибов за два часа. Фото

29 июля 2023 в 14:33 Размер текста - 17 +

Шадринец похвастался урожаем грибов, собранных за два часа Фото: Сергей Русанов © URA.RU Житель Шадринска Курганской области похвастался урожаем грибов, которые собрал за два часа. Об этом горожанин написал в посте в соцсети «ВКонтакте». К посту прикреплено фото корзин и пакетов с грибами. «Собрали за два часа. Пришло время кушать», — написал житель города в группе «Шадринск-Регион 45» в соцсети «ВКонтакте». На фото видны корзины, ведро и пакеты доверху заполненные грибами. На вопрос пользователей соцсети, где удалось собрать столько грибов, шадринец ответил в комментарии — на трассе Екатеринбург-Курган. Курганцы продолжают делиться в соцсетях своими достижениями в сборе грибов. Ранее один из жителей Шадринска Курганской области также похвастался урожаем грибов, которых стало много после дождя. Об этом горожанин рассказал в соцсети. Шадринец похвастался урожаем грибов Фото: группа «Шадринск-Регион 45» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/wall-49380112_24859

Житель Шадринска Курганской области похвастался урожаем грибов, которые собрал за два часа. Об этом горожанин написал в посте в соцсети «ВКонтакте». К посту прикреплено фото корзин и пакетов с грибами. «Собрали за два часа. Пришло время кушать», — написал житель города в группе «Шадринск-Регион 45» в соцсети «ВКонтакте». На фото видны корзины, ведро и пакеты доверху заполненные грибами. На вопрос пользователей соцсети, где удалось собрать столько грибов, шадринец ответил в комментарии — на трассе Екатеринбург-Курган. Курганцы продолжают делиться в соцсетях своими достижениями в сборе грибов. Ранее один из жителей Шадринска Курганской области также похвастался урожаем грибов, которых стало много после дождя. Об этом горожанин рассказал в соцсети.