28 июля 2023

Курганец насобирал полные корзины и пакеты грибов за два часа. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Пермского края, синявки, сыроежки, грибы в тазике
Шадринец похвастался урожаем грибов, собранных за два часа Фото:

Житель Шадринска Курганской области похвастался урожаем грибов, которые собрал за два часа. Об этом горожанин написал в посте в соцсети «ВКонтакте». К посту прикреплено фото корзин и пакетов с грибами.

«Собрали за два часа. Пришло время кушать», — написал житель города в группе «Шадринск-Регион 45» в соцсети «ВКонтакте». На фото видны корзины, ведро и пакеты доверху заполненные грибами.

На вопрос пользователей соцсети, где удалось собрать столько грибов, шадринец ответил в комментарии — на трассе Екатеринбург-Курган. Курганцы продолжают делиться в соцсетях своими достижениями в сборе грибов.

Ранее один из жителей Шадринска Курганской области также похвастался урожаем грибов, которых стало много после дождя. Об этом горожанин рассказал в соцсети.

Шадринец похвастался урожаем грибов
Шадринец похвастался урожаем грибов
Фото:

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Житель Шадринска Курганской области похвастался урожаем грибов, которые собрал за два часа. Об этом горожанин написал в посте в соцсети «ВКонтакте». К посту прикреплено фото корзин и пакетов с грибами. «Собрали за два часа. Пришло время кушать», — написал житель города в группе «Шадринск-Регион 45» в соцсети «ВКонтакте». На фото видны корзины, ведро и пакеты доверху заполненные грибами. На вопрос пользователей соцсети, где удалось собрать столько грибов, шадринец ответил в комментарии — на трассе Екатеринбург-Курган. Курганцы продолжают делиться в соцсетях своими достижениями в сборе грибов. Ранее один из жителей Шадринска Курганской области также похвастался урожаем грибов, которых стало много после дождя. Об этом горожанин рассказал в соцсети.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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