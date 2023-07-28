Житель Шадринска Курганской области похвастался урожаем грибов, которые собрал за два часа. Об этом горожанин написал в посте в соцсети «ВКонтакте». К посту прикреплено фото корзин и пакетов с грибами.
«Собрали за два часа. Пришло время кушать», — написал житель города в группе «Шадринск-Регион 45» в соцсети «ВКонтакте». На фото видны корзины, ведро и пакеты доверху заполненные грибами.
На вопрос пользователей соцсети, где удалось собрать столько грибов, шадринец ответил в комментарии — на трассе Екатеринбург-Курган. Курганцы продолжают делиться в соцсетях своими достижениями в сборе грибов.
Ранее один из жителей Шадринска Курганской области также похвастался урожаем грибов, которых стало много после дождя. Об этом горожанин рассказал в соцсети.
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