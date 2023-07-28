28 июля 2023

Губернатор Моор принял участие в фотосессии с жителями на Дне города. Фото

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День города 2019. Тюмень, моор александр, портрет
Моор фотографируется с жителями Тюмени на праздновании Дня города Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в импровизированной фотосессии с жителями во время празднования Дня рождения Тюмени. Об этом сообщают правительство области в соцсети.

«Фото с Губернатором Александром Моором. Импровизированная фотосессия проходит на Центральной площади, где тюменцы отмечают День города», — сообщается в официальном telegram-канале областного правительства.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей областной столицы с Днем города. Глава региона рассказал, что Тюмень задает тренды и входит в топ лучших городов России.

На центральной площади в Тюмени жители фотографируются с губернатором Моором
На центральной площади в Тюмени жители фотографируются с губернатором Моором

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Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в импровизированной фотосессии с жителями во время празднования Дня рождения Тюмени. Об этом сообщают правительство области в соцсети. «Фото с Губернатором Александром Моором. Импровизированная фотосессия проходит на Центральной площади, где тюменцы отмечают День города», — сообщается в официальном telegram-канале областного правительства. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей областной столицы с Днем города. Глава региона рассказал, что Тюмень задает тренды и входит в топ лучших городов России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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