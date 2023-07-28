Моор фотографируется с жителями Тюмени на праздновании Дня города Фото: Екатерина Христозова © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в импровизированной фотосессии с жителями во время празднования Дня рождения Тюмени. Об этом сообщают правительство области в соцсети.

«Фото с Губернатором Александром Моором. Импровизированная фотосессия проходит на Центральной площади, где тюменцы отмечают День города», — сообщается в официальном telegram-канале областного правительства.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей областной столицы с Днем города. Глава региона рассказал, что Тюмень задает тренды и входит в топ лучших городов России.