Моор фотографируется с жителями Тюмени на праздновании Дня города
Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в импровизированной фотосессии с жителями во время празднования Дня рождения Тюмени. Об этом сообщают правительство области в соцсети.
«Фото с Губернатором Александром Моором. Импровизированная фотосессия проходит на Центральной площади, где тюменцы отмечают День города», — сообщается в официальном telegram-канале областного правительства.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей областной столицы с Днем города. Глава региона рассказал, что Тюмень задает тренды и входит в топ лучших городов России.
На центральной площади в Тюмени жители фотографируются с губернатором Моором
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