Военный аналитик Джерелиевский предупредил о подготовке провокации ВСУ в Черном море

Для провокации могут использовать морские дроны, сказал Борис Джерелиевский Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украина совместно со своими западными партнерами готовит провокацию в Черном море, где намерена потопить корабли и обвинить в этом Россию. Об этом в беседе с URA.RU сообщил военный аналитик Борис Джерелиевский.

«Вынашивается определенный план британцами и Киевом по поводу организации провокации с прорывом морской блокады. Закупаются суда, которые должны будут попытаться пройти в одесские порты. Британцы таким образом склоняют Киев к провокации. Если эти суда будут потоплены, то можно развернуть соответствующую информационную кампанию по бучинскому варианту, обвинить нас во всех смертных грехах. Корабли будут потоплены, но не нами. Для воплощения плана могут быть запущены подводные или надводные дроны», — сказал Борис Джерелиевский.

По другому варианту, добавил аналитик, Запад проверит возможность доставки оружия по Черному морю. «В том случае, если наш флот не остановит эти суда, то можно сказать, что зерновой коридор функционирует и вполне можно ввозить и вывозить зерно и оружие, как в реальности это происходило. Но есть третий вариант, который вряд ли устроит британцев и Киев. Корабли останавливают и арестовывают, их отгоняют в российский порт на досмотр», — отметил военный аналитик.

Россия объявила о выходе из зерновой сделки 17 июля. По словам президента РФ Владимира Путина, ни одно из условий сделки России, касавшихся зерна и удобрений, выполнено не было. Официальный представитель оперативного командования «Юг» Вооруженных сил Украины Наталья Гуменюк заявила, что Вооруженные силы России блокировали украинские порты.