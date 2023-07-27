В ВСУ заявили, что российские силы блокировали украинские порты

Представитель ВСУ Гуменюк: ВС РФ блокировали украинские порты после прекращения зерновой сделки

27 июля 2023 в 20:45 Размер текста - 17 +

Через два-три месяца у Украины может не остаться никаких портов Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Вооруженные силы РФ блокировали украинские порты. Об этом заявила официальный представитель оперативного командования «Юг» Вооруженных сил Украины Наталья Гуменюк. «Российские военные также восстановили блокаду украинских портов после отказа от зерновой сделки», — сказала Гуменюк, ее цитирует французская газета Le Monde. Она добавила, что практически все порты заблокированы и ни один корабль не может уйти. По словам Гуменюк, через два-три месяца у Украины может не остаться никаких портов. Россия объявила о выходе из зерновой сделки 17 июля. По словам президента РФ Владимира Путина, ни одно из условий сделки, касавшихся зерна и удобрений России, выполнено не было, передает RT. Он также отметил, что РФ безвозмездно может поставить Африке зерно, тем самым заменив украинскую продукцию.

Вооруженные силы РФ блокировали украинские порты. Об этом заявила официальный представитель оперативного командования «Юг» Вооруженных сил Украины Наталья Гуменюк. «Российские военные также восстановили блокаду украинских портов после отказа от зерновой сделки», — сказала Гуменюк, ее цитирует французская газета Le Monde. Она добавила, что практически все порты заблокированы и ни один корабль не может уйти. По словам Гуменюк, через два-три месяца у Украины может не остаться никаких портов. Россия объявила о выходе из зерновой сделки 17 июля. По словам президента РФ Владимира Путина, ни одно из условий сделки, касавшихся зерна и удобрений России, выполнено не было, передает RT. Он также отметил, что РФ безвозмездно может поставить Африке зерно, тем самым заменив украинскую продукцию.