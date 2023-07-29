В Германии назвали причины провала контрнаступления ВСУ

Der Spiegel: ВСУ не могут вести контрнаступление из-за неопытности солдат

Танки ВСУ застревают на минных полях ВС РФ, сообщает Der Spiegel Фото: Министерство обороны Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украинское наступление продвигается очень медленно. На то есть несколько причин, одна из которых — неопытность солдат ВСУ. Кроме того, российские войска яростно защищают свои позиции. Отсутствие хорошей ПВО и минные поля ВС РФ являются дополнительной преградой для успехов Украины на поле боя. Об этом пишет немецкое издание Der Spiegel.

«Русские защищали свои позиции так же ловко, как и яростно. Неопытные украинские части продвигались вперед без должной противовоздушной обороны и допустили тактические ошибки. Боевые танки и бронетранспортеры застряли на минных полях и были атакованы российскими ударными вертолетами. Пока что украинцы не совершили прорыва при контрнаступлении», — пишет автор издания .

Там добавили, что украинская армия сильно отстает от графика и далека от планируемых достижений. Так, ВСУ не смогли продвинуться к Азовскому морю, чтобы «вбить клин» между российскими войсками на юге и востоке Украины.

Офицер украинской разведывательной группы ВСУ подтвердил Spiegel, что потери на поле боя все еще остаются «болезненными». Автор издания резюмирует, что Украина не сможет продвинуться до Мелитополя и Бердянска из-за вышеуказанных ошибок при наступлении.



Американский обозреватель Брендан Коул сообщал, что оборонительные сооружения российских бойцов стали непреодолимой преградой для солдат украинской армии и их союзников при контрнаступлении. Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер выразил мнение, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется подписать мирный договор с Россией из-за провала контрнаступления, передает RT. По его словам, отказ украинского лидера от мирного урегулирования будет означать потерю еще нескольких территорий в стране.