27 июля 2023

Newsweek: наступление ВСУ остановили российские минные поля и «зубы дракона»

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, армия, оружие, снайпер, война, окоп, добровольцы, спецоперация, свд, чвк, сво, наемники
У ВСУ не получилось прорвать русские оборонительные позиции Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Оборонительные сооружения российских бойцов стали непреодолимой преградой для солдат украинской армии и их союзников при контрнаступлении. Своим мнением поделился американский обозреватель Брендан Коул.

«Полученное Украиной новое западное вооружение было встречено буквально долинами защитных сооружений, возведенными русскими вдоль всей линии фронта. Среди них минные поля, противотанковые рвы и „зубы дракона“ (противотанковые препятствия квадратно-пирамидальной формы из железобетона — прим. URA.RU)», — статья обозревателя опубликована в журнале Newsweek.

Ранее стало известно, что все попытки наступления ВСУ были отражены российскими силами. Об этом заявил лидер РФ Владимир Путин в ходе общения с журналистами. После неудачи украинские войска изменили тактику и приступили к обстрелу российских позиций артиллерией.

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Оборонительные сооружения российских бойцов стали непреодолимой преградой для солдат украинской армии и их союзников при контрнаступлении. Своим мнением поделился американский обозреватель Брендан Коул. «Полученное Украиной новое западное вооружение было встречено буквально долинами защитных сооружений, возведенными русскими вдоль всей линии фронта. Среди них минные поля, противотанковые рвы и „зубы дракона“ (противотанковые препятствия квадратно-пирамидальной формы из железобетона — прим. URA.RU)», — статья обозревателя опубликована в журнале Newsweek. Ранее стало известно, что все попытки наступления ВСУ были отражены российскими силами. Об этом заявил лидер РФ Владимир Путин в ходе общения с журналистами. После неудачи украинские войска изменили тактику и приступили к обстрелу российских позиций артиллерией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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