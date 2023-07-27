Newsweek: наступление ВСУ остановили российские минные поля и «зубы дракона»

28 июля 2023 в 00:39 Размер текста - 17 +

У ВСУ не получилось прорвать русские оборонительные позиции Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Оборонительные сооружения российских бойцов стали непреодолимой преградой для солдат украинской армии и их союзников при контрнаступлении. Своим мнением поделился американский обозреватель Брендан Коул. «Полученное Украиной новое западное вооружение было встречено буквально долинами защитных сооружений, возведенными русскими вдоль всей линии фронта. Среди них минные поля, противотанковые рвы и „зубы дракона“ (противотанковые препятствия квадратно-пирамидальной формы из железобетона — прим. URA.RU)», — статья обозревателя опубликована в журнале Newsweek . Ранее стало известно, что все попытки наступления ВСУ были отражены российскими силами. Об этом заявил лидер РФ Владимир Путин в ходе общения с журналистами. После неудачи украинские войска изменили тактику и приступили к обстрелу российских позиций артиллерией.

Оборонительные сооружения российских бойцов стали непреодолимой преградой для солдат украинской армии и их союзников при контрнаступлении. Своим мнением поделился американский обозреватель Брендан Коул. «Полученное Украиной новое западное вооружение было встречено буквально долинами защитных сооружений, возведенными русскими вдоль всей линии фронта. Среди них минные поля, противотанковые рвы и „зубы дракона“ (противотанковые препятствия квадратно-пирамидальной формы из железобетона — прим. URA.RU)», — статья обозревателя опубликована в журнале Newsweek. Ранее стало известно, что все попытки наступления ВСУ были отражены российскими силами. Об этом заявил лидер РФ Владимир Путин в ходе общения с журналистами. После неудачи украинские войска изменили тактику и приступили к обстрелу российских позиций артиллерией.