Моравецкий: около сотни бойцов ЧВК «Вагнер» переместились в сторону Польши

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Матеуш Моравецкий, stock
Более 100 наемников из «Вагнера» двинулись в сторону Сувалкского коридора, отметил Матеуш Моравецкий Фото:

Более сотни бойцов из ЧВК «Вагнер» переместились в сторону польско-литовской границы из Беларуси. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«У нас есть информация, что более 100 наемников из „Вагнера“ двинулись в сторону Сувалкского коридора. Это, безусловно, шаг к дальнейшему гибридному нападению на польскую территорию», — уточнил Матеуш Моравецкий на пресс-конференции в Гливице. Его слова приводит RMF24.

Сувалкский коридор — это участок территории в районе города Сувалки. Он находится на северо-востоке Польши и расположен между Беларусью и Россией.

ЧВК «Вагнер» передислоцировались в республику Беларусь после вооруженного мятежа, который основатель компании Евгений Пригожин предпринял в конце июня. После это глава республики Александр Лукашенко сообщал, что бойцы хотят переместиться в сторону Польши.

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Более сотни бойцов из ЧВК «Вагнер» переместились в сторону польско-литовской границы из Беларуси. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. «У нас есть информация, что более 100 наемников из „Вагнера“ двинулись в сторону Сувалкского коридора. Это, безусловно, шаг к дальнейшему гибридному нападению на польскую территорию», — уточнил Матеуш Моравецкий на пресс-конференции в Гливице. Его слова приводит RMF24. Сувалкский коридор — это участок территории в районе города Сувалки. Он находится на северо-востоке Польши и расположен между Беларусью и Россией. ЧВК «Вагнер» передислоцировались в республику Беларусь после вооруженного мятежа, который основатель компании Евгений Пригожин предпринял в конце июня. После это глава республики Александр Лукашенко сообщал, что бойцы хотят переместиться в сторону Польши.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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