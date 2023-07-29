Моравецкий: около сотни бойцов ЧВК «Вагнер» переместились в сторону Польши

29 июля 2023 в 17:55 Размер текста - 17 +

Более 100 наемников из «Вагнера» двинулись в сторону Сувалкского коридора, отметил Матеуш Моравецкий Фото: Официальный сайт президента Украины Более сотни бойцов из ЧВК «Вагнер» переместились в сторону польско-литовской границы из Беларуси. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. «У нас есть информация, что более 100 наемников из „Вагнера“ двинулись в сторону Сувалкского коридора. Это, безусловно, шаг к дальнейшему гибридному нападению на польскую территорию», — уточнил Матеуш Моравецкий на пресс-конференции в Гливице. Его слова приводит RMF24. Сувалкский коридор — это участок территории в районе города Сувалки. Он находится на северо-востоке Польши и расположен между Беларусью и Россией. ЧВК «Вагнер» передислоцировались в республику Беларусь после вооруженного мятежа, который основатель компании Евгений Пригожин предпринял в конце июня. После это глава республики Александр Лукашенко сообщал, что бойцы хотят переместиться в сторону Польши.

Более сотни бойцов из ЧВК «Вагнер» переместились в сторону польско-литовской границы из Беларуси. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. «У нас есть информация, что более 100 наемников из „Вагнера“ двинулись в сторону Сувалкского коридора. Это, безусловно, шаг к дальнейшему гибридному нападению на польскую территорию», — уточнил Матеуш Моравецкий на пресс-конференции в Гливице. Его слова приводит RMF24. Сувалкский коридор — это участок территории в районе города Сувалки. Он находится на северо-востоке Польши и расположен между Беларусью и Россией. ЧВК «Вагнер» передислоцировались в республику Беларусь после вооруженного мятежа, который основатель компании Евгений Пригожин предпринял в конце июня. После это глава республики Александр Лукашенко сообщал, что бойцы хотят переместиться в сторону Польши.