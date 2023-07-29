Африканский лидер Гоита поблагодарил Путина за поставки зерна

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Погрузка зерна в Ростовском порту. Ростов на Дону, терминал, пшеница, зерно, погрузка, порт, судно
Россия поставила Мали зерно Фото:
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Президент переходного периода Мали Ассими Гоита поблагодарил российского лидера Владимира Путина за поставки зерна. Мали одна из главных стран получателей данного продовольствия.

«Я хотел бы вас искренне поблагодарить за поставки зерна в мою страну. Это указывает на солидарность, которую ваша страна оказывает нашей стране в рамках вашего решения помочь Мали», — сказал Ассими Гоита в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Трансляцию встречи проводил телеканал «Россия 24». Гоита подчеркнул, что малийский народ ценит российскую поддержку и рассчитывает на партнерство.

Второй саммит «Россия — Африка» проходил 27—28 июля в Санкт-Петербурге. В ходе саммита Россия и страны Африки приняли совместную декларацию. Она предполагает партнерство между африканским континентом и РФ. Партнерство касается, в том числе и продовольственной сферы. Россия пообещала поддерживать страны Африки, несмотря на свой уход из зерновой сделки.

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Президент переходного периода Мали Ассими Гоита поблагодарил российского лидера Владимира Путина за поставки зерна. Мали одна из главных стран получателей данного продовольствия. «Я хотел бы вас искренне поблагодарить за поставки зерна в мою страну. Это указывает на солидарность, которую ваша страна оказывает нашей стране в рамках вашего решения помочь Мали», — сказал Ассими Гоита в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Трансляцию встречи проводил телеканал «Россия 24». Гоита подчеркнул, что малийский народ ценит российскую поддержку и рассчитывает на партнерство. Второй саммит «Россия — Африка» проходил 27—28 июля в Санкт-Петербурге. В ходе саммита Россия и страны Африки приняли совместную декларацию. Она предполагает партнерство между африканским континентом и РФ. Партнерство касается, в том числе и продовольственной сферы. Россия пообещала поддерживать страны Африки, несмотря на свой уход из зерновой сделки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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