Путин: Россия выделила два миллиона долларов для помощи Мали

29 июля 2023 в 20:02 Размер текста - 17 +

Россия поддерживает Мали, подчеркнул Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Санкт-Петербурге проходит саммит «Россия — Африка» Россия выделила два миллиона долларов Мали на закупку продовольствия через структуры ООН. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. «Мы стараемся тоже поддержать вашу страну и напрямую, и через соответствующие структуры ООН. Правительством России принято решение о выделении двух миллионов долларов на закупку через Всемерную продовольственную программу ООН новой партии продовольствия для наших малийских друзей», — сказал Владимир Путин во время встречи с президентом переходного периода Мали Ассими Гоитой. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Путин также подчеркнул, что Россия совместно с Мали организует проект по добыче лития. Кроме того РФ организует поддержку малийских студентов, обучающихся на территории страны. Ассими Гоитой поблагодарил Путина за поставку зерна Мали, несмотря на уход России из зерновой сделки, передает RT. Россия проводила в Санкт-Петербурге саммит «Россия-Африка». Гости страны поразились уровнем организации мероприятия.

Россия выделила два миллиона долларов Мали на закупку продовольствия через структуры ООН. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. «Мы стараемся тоже поддержать вашу страну и напрямую, и через соответствующие структуры ООН. Правительством России принято решение о выделении двух миллионов долларов на закупку через Всемерную продовольственную программу ООН новой партии продовольствия для наших малийских друзей», — сказал Владимир Путин во время встречи с президентом переходного периода Мали Ассими Гоитой. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Путин также подчеркнул, что Россия совместно с Мали организует проект по добыче лития. Кроме того РФ организует поддержку малийских студентов, обучающихся на территории страны. Ассими Гоитой поблагодарил Путина за поставку зерна Мали, несмотря на уход России из зерновой сделки, передает RT. Россия проводила в Санкт-Петербурге саммит «Россия-Африка». Гости страны поразились уровнем организации мероприятия.