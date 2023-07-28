В Тюмени на праздновании Дня города состоится концерт группы «Любэ». По информации правительства области в соцсети, на мероприятие приглашены бойцы СВО и их семьи.
«Сегодня вместе с нами группа „Любэ“ и Николай Расторгуев. У нас с вами есть возможность отметить очередной День рождения нашего любимого города благодаря героизму наших земляков, которые с честью выполняют свою боевую работу в зоне специальной военной операции. И сегодня этот концерт и этот праздник в поддержку бойцов и их семей», — сообщил губернатор Моор в своей речи перед концертом.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей областной столицы с Днем города. Глава региона рассказал, что Тюмень задает тренды и входит в топ лучших городов России.
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