В День города Тюмени бойцов СВО пригласили на концерт группы «Любэ». Видео

29 июля 2023 в 20:42 Размер текста - 17 +

Группа «Любэ» и Николай Расторгуев выступят с концертом в Тюмени на праздновании Дня рождения города Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени на праздновании Дня города состоится концерт группы «Любэ». По информации правительства области в соцсети, на мероприятие приглашены бойцы СВО и их семьи. «Сегодня вместе с нами группа „Любэ“ и Николай Расторгуев. У нас с вами есть возможность отметить очередной День рождения нашего любимого города благодаря героизму наших земляков, которые с честью выполняют свою боевую работу в зоне специальной военной операции. И сегодня этот концерт и этот праздник в поддержку бойцов и их семей», — сообщил губернатор Моор в своей речи перед концертом. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей областной столицы с Днем города. Глава региона рассказал, что Тюмень задает тренды и входит в топ лучших городов России.

В Тюмени на праздновании Дня города состоится концерт группы «Любэ». По информации правительства области в соцсети, на мероприятие приглашены бойцы СВО и их семьи. «Сегодня вместе с нами группа „Любэ“ и Николай Расторгуев. У нас с вами есть возможность отметить очередной День рождения нашего любимого города благодаря героизму наших земляков, которые с честью выполняют свою боевую работу в зоне специальной военной операции. И сегодня этот концерт и этот праздник в поддержку бойцов и их семей», — сообщил губернатор Моор в своей речи перед концертом. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей областной столицы с Днем города. Глава региона рассказал, что Тюмень задает тренды и входит в топ лучших городов России.