28 июля 2023

В День города Тюмени бойцов СВО пригласили на концерт группы «Любэ». Видео

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День города. Выступление группы «Любэ». Курган , расторгуев николай, любэ
Группа «Любэ» и Николай Расторгуев выступят с концертом в Тюмени на праздновании Дня рождения города Фото:

В Тюмени на праздновании Дня города состоится концерт группы «Любэ». По информации правительства области в соцсети, на мероприятие приглашены бойцы СВО и их семьи.

«Сегодня вместе с нами группа „Любэ“ и Николай Расторгуев. У нас с вами есть возможность отметить очередной День рождения нашего любимого города благодаря героизму наших земляков, которые с честью выполняют свою боевую работу в зоне специальной военной операции. И сегодня этот концерт и этот праздник в поддержку бойцов и их семей», — сообщил губернатор Моор в своей речи перед концертом.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей областной столицы с Днем города. Глава региона рассказал, что Тюмень задает тренды и входит в топ лучших городов России.

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В Тюмени на праздновании Дня города состоится концерт группы «Любэ». По информации правительства области в соцсети, на мероприятие приглашены бойцы СВО и их семьи. «Сегодня вместе с нами группа „Любэ“ и Николай Расторгуев. У нас с вами есть возможность отметить очередной День рождения нашего любимого города благодаря героизму наших земляков, которые с честью выполняют свою боевую работу в зоне специальной военной операции. И сегодня этот концерт и этот праздник в поддержку бойцов и их семей», — сообщил губернатор Моор в своей речи перед концертом. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей областной столицы с Днем города. Глава региона рассказал, что Тюмень задает тренды и входит в топ лучших городов России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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