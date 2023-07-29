29 июля 2023
28 июля 2023

Жительница Челябинской области похвасталась урожаем лесной желтой малины. Фото

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Жительница Челябинской области нашла в лесу желтую малину Фото:

Жительница Челябинской области похвасталась урожаем редкой желтой малины, которую собрала в лесу в Красноармейском районе. Об этом она написала в соцсети.

«У меня немного сыроежек, вчерашний сбор, парочка обабок, и желтая малина тоже немного, вот как-то так не густо, но и не пусто. Красноармейский район», — пишет Ольга В. в паблике «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в социальной сети «ВКонтакте». В комментариях под постом она добавляет, что редкая желтая малина очень вкусная, только в этом году мелкая.

Ранее житель Челябинской области не стал рассекречивать место возле Аргаяша, где нашел заросли редкой малины. Он рассказал, какая ягода вкусная, сладкая и спелая, но где ее нашел не расскажет.

Желтая малина очень вкусная, только в этом году мелкая
Желтая малина очень вкусная, только в этом году мелкая

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Жительница Челябинской области похвасталась урожаем редкой желтой малины, которую собрала в лесу в Красноармейском районе. Об этом она написала в соцсети. «У меня немного сыроежек, вчерашний сбор, парочка обабок, и желтая малина тоже немного, вот как-то так не густо, но и не пусто. Красноармейский район», — пишет Ольга В. в паблике «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в социальной сети «ВКонтакте». В комментариях под постом она добавляет, что редкая желтая малина очень вкусная, только в этом году мелкая. Ранее житель Челябинской области не стал рассекречивать место возле Аргаяша, где нашел заросли редкой малины. Он рассказал, какая ягода вкусная, сладкая и спелая, но где ее нашел не расскажет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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