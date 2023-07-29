Жительница Челябинской области нашла в лесу желтую малину Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Жительница Челябинской области похвасталась урожаем редкой желтой малины, которую собрала в лесу в Красноармейском районе. Об этом она написала в соцсети.

«У меня немного сыроежек, вчерашний сбор, парочка обабок, и желтая малина тоже немного, вот как-то так не густо, но и не пусто. Красноармейский район», — пишет Ольга В. в паблике «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в социальной сети «ВКонтакте». В комментариях под постом она добавляет, что редкая желтая малина очень вкусная, только в этом году мелкая.

Ранее житель Челябинской области не стал рассекречивать место возле Аргаяша, где нашел заросли редкой малины. Он рассказал, какая ягода вкусная, сладкая и спелая, но где ее нашел не расскажет.