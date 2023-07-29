29 июля 2023

Mash: в «Москва-Сити» произошли взрывы

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Москвы, небоскреб, москва-сити, город москва, небоскребы
От взрывов проснулись жители соседних домов Фото:

В Московском международном деловом центре «Москва-Сити» произошли взрывы. Об этом рассказали очевидцы в Telegram.

«Очевидцы сообщают о взрыве в районе одной из башен „Москва-сити“. Над зданием виден дым», — передает telegram-канал Mash. На место прибыли экстренные службы.

Также сообщается, что взрывы произошли в три часа ночи. От звука проснулись жители соседних домов.

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В Московском международном деловом центре «Москва-Сити» произошли взрывы. Об этом рассказали очевидцы в Telegram. «Очевидцы сообщают о взрыве в районе одной из башен „Москва-сити“. Над зданием виден дым», — передает telegram-канал Mash. На место прибыли экстренные службы. Также сообщается, что взрывы произошли в три часа ночи. От звука проснулись жители соседних домов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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