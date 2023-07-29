Mash: в «Москва-Сити» произошли взрывы

От взрывов проснулись жители соседних домов
В Московском международном деловом центре «Москва-Сити» произошли взрывы. Об этом рассказали очевидцы в Telegram.
«Очевидцы сообщают о взрыве в районе одной из башен „Москва-сити“. Над зданием виден дым», — передает telegram-канал Mash. На место прибыли экстренные службы.
Также сообщается, что взрывы произошли в три часа ночи. От звука проснулись жители соседних домов.
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