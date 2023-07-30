Украина выпустила по Крыму 25 беспилотников

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Дроны. stock, бпла, беспилотник, stock, бла,  дрон
Российская ПВО сбила 16 беспилотников ВСУ над Крымом Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Крыму российские системы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) отразили 25 атак ВСУ беспилотниками. Об этом в ходе брифинга сообщили в Министерстве обороны России.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку 25 беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории полуострова Крым», — заявили в ведомстве. Уточняется, что 16 беспилотников сбила российская ПВО.

Еще девять дронов были перехвачены системами радиоэлектронной борьбы, из-за чего потерпели крушение в акватории Черного моря. В результате терактов ВСУ пострадавших и разрушений нет, заключили в Минобороны РФ.

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В Крыму российские системы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) отразили 25 атак ВСУ беспилотниками. Об этом в ходе брифинга сообщили в Министерстве обороны России. «Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку 25 беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории полуострова Крым», — заявили в ведомстве. Уточняется, что 16 беспилотников сбила российская ПВО. Еще девять дронов были перехвачены системами радиоэлектронной борьбы, из-за чего потерпели крушение в акватории Черного моря. В результате терактов ВСУ пострадавших и разрушений нет, заключили в Минобороны РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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