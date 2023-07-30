Украина выпустила по Крыму 25 беспилотников

30 июля 2023 в 09:12 Размер текста - 17 +

Российская ПВО сбила 16 беспилотников ВСУ над Крымом Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Крыму российские системы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) отразили 25 атак ВСУ беспилотниками. Об этом в ходе брифинга сообщили в Министерстве обороны России. «Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку 25 беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории полуострова Крым», — заявили в ведомстве. Уточняется, что 16 беспилотников сбила российская ПВО. Еще девять дронов были перехвачены системами радиоэлектронной борьбы, из-за чего потерпели крушение в акватории Черного моря. В результате терактов ВСУ пострадавших и разрушений нет, заключили в Минобороны РФ.

В Крыму российские системы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) отразили 25 атак ВСУ беспилотниками. Об этом в ходе брифинга сообщили в Министерстве обороны России. «Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку 25 беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории полуострова Крым», — заявили в ведомстве. Уточняется, что 16 беспилотников сбила российская ПВО. Еще девять дронов были перехвачены системами радиоэлектронной борьбы, из-за чего потерпели крушение в акватории Черного моря. В результате терактов ВСУ пострадавших и разрушений нет, заключили в Минобороны РФ.