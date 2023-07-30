После гибели восьми человек в Марий Эл из-за урагана заведено уголовное дело

30 июля 2023 в 15:12 Размер текста - 17 +

Во время осмотра были найдена тела семи человек, заявили в СК РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Уголовное дело возбуждено после того, как во время осмотра места происшествия в национальном парке в Республике Марий Эл были обнаружены тела семи человек. Еще один человек, находившийся в тяжелом состоянии, скончался в больнице. «Возбуждено уголовное дело по факту оказания руководством «Национальный парк «Марий Чодра» услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», — сообщили в telegram-канале Следственного комитета России. При осмотре места происшествия возле озер Малый Яльчик и Большой Яльчик в Национальном парке «Марий Чодра» в Республике Марий Эл были найдены семь тел, включая трех малолетних детей. Один человек умер в больнице от полученных травм. Ранее мэр Йошкар-Олы Евгений Маслов сообщил, что в результате урагана в Марий Эл погибли восемь человек. Десять человек были госпитализированы, двое находятся в тяжелом состоянии.

Уголовное дело возбуждено после того, как во время осмотра места происшествия в национальном парке в Республике Марий Эл были обнаружены тела семи человек. Еще один человек, находившийся в тяжелом состоянии, скончался в больнице. «Возбуждено уголовное дело по факту оказания руководством «Национальный парк «Марий Чодра» услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», — сообщили в telegram-канале Следственного комитета России. При осмотре места происшествия возле озер Малый Яльчик и Большой Яльчик в Национальном парке «Марий Чодра» в Республике Марий Эл были найдены семь тел, включая трех малолетних детей. Один человек умер в больнице от полученных травм. Ранее мэр Йошкар-Олы Евгений Маслов сообщил, что в результате урагана в Марий Эл погибли восемь человек. Десять человек были госпитализированы, двое находятся в тяжелом состоянии.