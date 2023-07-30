После гибели восьми человек в Марий Эл из-за урагана заведено уголовное дело

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прокуратура Челябинской области и следственный комитет. Челябинск, следственный комитет
Во время осмотра были найдена тела семи человек, заявили в СК РФ Фото:

Уголовное дело возбуждено после того, как во время осмотра места происшествия в национальном парке в Республике Марий Эл были обнаружены тела семи человек. Еще один человек, находившийся в тяжелом состоянии, скончался в больнице.

«Возбуждено уголовное дело по факту оказания руководством «Национальный парк «Марий Чодра» услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», — сообщили в telegram-канале Следственного комитета России. При осмотре места происшествия возле озер Малый Яльчик и Большой Яльчик в Национальном парке «Марий Чодра» в Республике Марий Эл были найдены семь тел, включая трех малолетних детей. Один человек умер в больнице от полученных травм.

Ранее мэр Йошкар-Олы Евгений Маслов сообщил, что в результате урагана в Марий Эл погибли восемь человек. Десять человек были госпитализированы, двое находятся в тяжелом состоянии.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Уголовное дело возбуждено после того, как во время осмотра места происшествия в национальном парке в Республике Марий Эл были обнаружены тела семи человек. Еще один человек, находившийся в тяжелом состоянии, скончался в больнице. «Возбуждено уголовное дело по факту оказания руководством «Национальный парк «Марий Чодра» услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», — сообщили в telegram-канале Следственного комитета России. При осмотре места происшествия возле озер Малый Яльчик и Большой Яльчик в Национальном парке «Марий Чодра» в Республике Марий Эл были найдены семь тел, включая трех малолетних детей. Один человек умер в больнице от полученных травм. Ранее мэр Йошкар-Олы Евгений Маслов сообщил, что в результате урагана в Марий Эл погибли восемь человек. Десять человек были госпитализированы, двое находятся в тяжелом состоянии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...