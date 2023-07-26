Мэрия Екатеринбурга оконфузилась в борьбе с другом миллиардера

Валерия Черкашина еще весной уговаривали не выдвигаться, но гордума — его мечта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На выборах в гордуму Екатеринбурга мэрия не смогла выдвинуть «двойника» против члена областной Общественной палаты Валерия Черкашина — друга миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»), финансирующего большой пул оппонирующих городской власти кандидатов. По данным URA.RU, хитрая комбинация сорвалась из-за скрытой судимости.

Валерий Черкашин идет по округу №3, где администрация продвигает сотрудника УГМК Дмитрия Сторожилова. Выдвинуться от парламентской партии Черкашин не смог — как и многие другие представители «кочетковского» пула. Ему пришлось собирать подписи. На случай, если Черкашин пройдет фильтр, мэрия подобрала человека с такой же фамилией, — чтобы запутать избирателей и оттянуть голоса. Им оказался Максим Черкашин из Сысерти.

Валерий Черкашин свои подписи 26 июля (крайний срок) в Верх-Исетскую территориальную избирательную комиссию (ТИК) сдал, а Максим — нет. «Избирком уже постфактум выяснил, что у Максима Черкашина есть непогашенная судимость. Он, видимо, представителям мэрии об этом сразу не сообщил — может, просто не знал», — предположил источник агентства. По его словам, Максима Черкашина ранее привлекали по «наркоманской» статье 228. «Там что-то с судимостью, да», — подтвердил собеседник, близкий к городскому предвыборному штабу. Глава Ленинской ТИК, основного распорядителя выборов, Вадим Антошин лишь сказал корреспонденту, что подписи Максим Черкашин действительно не принес — на этом его участие в кампании завершено.

С еще одним «двойником» проблем у мэрии не возникло. Против депутата Иры Овчинниковой, рассорившейся с мэром Алексеем Орловым и покинувшей «Единую Россию», выдвинута 21-летняя Екатерина Овчинникова из Невьянска. Обе Овчинниковы свои подписи 26 июля в Верх-Исетскую ТИК принесли. Кандидат от власти в округе №5 — депутат, директор школы Татьяна Вяткина, победившая Иру Овчинникову на праймериз «Единой России».

К двум другим «двойникам» мэрия, по данным URA.RU, прямого отношения не имеет. Против близкого к Кочеткову и поддержанному губернатором Евгением Куйвашевым действующего спикера думы Игоря Володина («Единая Россия»), которого Орлов хочет сместить, в округе №18 выдвинули Андрея Володина и Дениса Вихарева. Они свои подписи 26 июля так же сдали. Денис Вихарев — однофамилец промэрского депутата Алексея Вихарева («Единая Россия»), идущего в соседнем 19-м округе и враждующего с Игорем Володиным.

По словам источника, «двойников» пришлось вести самовыдвиженцами потому, что партии не пустили их в свои списки. Опасаясь репутационных потерь.

По последней информации, Кочетков, чью большую фракцию в гордуме Орлов желает сократить, поддерживает как минимум восемь самовыдвиженцев. Помимо Иры Овчинниковой и Валерия Черкашина, это депутаты Андрей Пирожков (округ №21) и Александр Караваев (№14), экс-чиновник Сергей Горнушкин (№11), предприниматель-общественник Владислав Яхин (№23), экс-депутаты Александр Смолин (№13) и Игорь Усов (№7, о его связях с командой Кочеткова ранее известно не было).

Все они так же сдали подписи в избиркомы, рассказал Антошин. На проверку у комиссий есть десять дней.