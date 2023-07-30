Учитель русского языка пыталась поджечь военкомат в Крыму

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Отправка мобилизованных свердловчан с Чкаловского военкомата. Екатеринбург, военкомат, призывной пункт, военный комиссариат, военный призыв
Учительница бросила коктейль Молотова в здание военкомата в Крыму, пишет Shot Фото:

В Крыму задержали учительницу русского языка, которая пыталась поджечь военкомат. В ходе обыска в ее телефоне была найдена переписка с куратором.

«Учительница русского языка задержана в Крыму за попытку поджога военкомата», — сообщает telegram-канал Shot. В ее телефоне была найдена переписка с куратором. Инцидент произошел вечером: 51-летняя педагог пришла к военному комиссариату в Феодосии и бросила коктейль Молотова в здание.

Однако бутылка не достигла цели и разбилась на асфальте. Пламя быстро потухло, и никто не пострадал. Женщину задержали сотрудники комиссариата, и в настоящее время она находится под расследованием силовиков.

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В Крыму задержали учительницу русского языка, которая пыталась поджечь военкомат. В ходе обыска в ее телефоне была найдена переписка с куратором. «Учительница русского языка задержана в Крыму за попытку поджога военкомата», — сообщает telegram-канал Shot. В ее телефоне была найдена переписка с куратором. Инцидент произошел вечером: 51-летняя педагог пришла к военному комиссариату в Феодосии и бросила коктейль Молотова в здание. Однако бутылка не достигла цели и разбилась на асфальте. Пламя быстро потухло, и никто не пострадал. Женщину задержали сотрудники комиссариата, и в настоящее время она находится под расследованием силовиков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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