Учитель русского языка пыталась поджечь военкомат в Крыму

Учительница бросила коктейль Молотова в здание военкомата в Крыму, пишет Shot
В Крыму задержали учительницу русского языка, которая пыталась поджечь военкомат. В ходе обыска в ее телефоне была найдена переписка с куратором.
«Учительница русского языка задержана в Крыму за попытку поджога военкомата», — сообщает telegram-канал Shot. В ее телефоне была найдена переписка с куратором. Инцидент произошел вечером: 51-летняя педагог пришла к военному комиссариату в Феодосии и бросила коктейль Молотова в здание.
Однако бутылка не достигла цели и разбилась на асфальте. Пламя быстро потухло, и никто не пострадал. Женщину задержали сотрудники комиссариата, и в настоящее время она находится под расследованием силовиков.
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