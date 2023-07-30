30 июля 2023

В Союзе отельеров рассказали, как сэкономить на путешествии

Турэксперт Сабиржанов: бронь гостиницы в день заезда позволит сэкономить на отдыхе
© Служба новостей «URA.RU»
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Летний отдых, туризм, архив. , номер отеля, гостиница, гостиничный номер, сон, отдых в гостинице
Отели пытаются распродать все свои свободные номера, сказал Роман Сабиржанов Фото:

Сэкономить в отпуске можно, бронируя гостиницу в день заезда, тогда есть шанс найти существенную скидку. Об этом URA.RU рассказал председатель правления межрегионального общественного объединения «Союз отельеров» Роман Сабиржанов.

«Многие отели в день заезда снижают цены, потому что вчерашнюю ночь невозможно продать. И если у отеля остаются номера, то они стараются их распродать. А у отеля часто остаются номера — потому что многие туристы, которые бронировали, заранее отменяют свои брони. Так что, приехав в туристическое место и бронируя „день в день“, иногда можно неплохо сэкономить», — сказал Роман Сабиржанов.

Он отметил, что снизить расходы можно, если отказаться от перелетов или рассмотреть нетрадиционные методы размещения. «Путешествовать можно на автомобиле, автобусах, электричках, что выйдет дешевле, а у туроператора — воспользоваться горящими путевками. Можно также искать гостиницы через тематические чаты и telegram-каналы компаньонов, местных жителей, которые будут готовы поселить вас бесплатно. Или воспользоваться сервисами „Островок.ру“, ТВИЛ при бронировании отелей, картами „ДубльГИС“, а также группами, посвященными каучсерфингу в России», — сообщил эксперт.

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Сэкономить в отпуске можно, бронируя гостиницу в день заезда, тогда есть шанс найти существенную скидку. Об этом URA.RU рассказал председатель правления межрегионального общественного объединения «Союз отельеров» Роман Сабиржанов. «Многие отели в день заезда снижают цены, потому что вчерашнюю ночь невозможно продать. И если у отеля остаются номера, то они стараются их распродать. А у отеля часто остаются номера — потому что многие туристы, которые бронировали, заранее отменяют свои брони. Так что, приехав в туристическое место и бронируя „день в день“, иногда можно неплохо сэкономить», — сказал Роман Сабиржанов. Он отметил, что снизить расходы можно, если отказаться от перелетов или рассмотреть нетрадиционные методы размещения. «Путешествовать можно на автомобиле, автобусах, электричках, что выйдет дешевле, а у туроператора — воспользоваться горящими путевками. Можно также искать гостиницы через тематические чаты и telegram-каналы компаньонов, местных жителей, которые будут готовы поселить вас бесплатно. Или воспользоваться сервисами „Островок.ру“, ТВИЛ при бронировании отелей, картами „ДубльГИС“, а также группами, посвященными каучсерфингу в России», — сообщил эксперт.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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