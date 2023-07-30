В Союзе отельеров рассказали, как сэкономить на путешествии

Турэксперт Сабиржанов: бронь гостиницы в день заезда позволит сэкономить на отдыхе

31 июля 2023 в 05:02 Размер текста - 17 +

Отели пытаются распродать все свои свободные номера, сказал Роман Сабиржанов Фото: Сергей Русанов © URA.RU Сэкономить в отпуске можно, бронируя гостиницу в день заезда, тогда есть шанс найти существенную скидку. Об этом URA.RU рассказал председатель правления межрегионального общественного объединения «Союз отельеров» Роман Сабиржанов. «Многие отели в день заезда снижают цены, потому что вчерашнюю ночь невозможно продать. И если у отеля остаются номера, то они стараются их распродать. А у отеля часто остаются номера — потому что многие туристы, которые бронировали, заранее отменяют свои брони. Так что, приехав в туристическое место и бронируя „день в день“, иногда можно неплохо сэкономить», — сказал Роман Сабиржанов. Он отметил, что снизить расходы можно, если отказаться от перелетов или рассмотреть нетрадиционные методы размещения. «Путешествовать можно на автомобиле, автобусах, электричках, что выйдет дешевле, а у туроператора — воспользоваться горящими путевками. Можно также искать гостиницы через тематические чаты и telegram-каналы компаньонов, местных жителей, которые будут готовы поселить вас бесплатно. Или воспользоваться сервисами „Островок.ру“, ТВИЛ при бронировании отелей, картами „ДубльГИС“, а также группами, посвященными каучсерфингу в России», — сообщил эксперт.

Сэкономить в отпуске можно, бронируя гостиницу в день заезда, тогда есть шанс найти существенную скидку. Об этом URA.RU рассказал председатель правления межрегионального общественного объединения «Союз отельеров» Роман Сабиржанов. «Многие отели в день заезда снижают цены, потому что вчерашнюю ночь невозможно продать. И если у отеля остаются номера, то они стараются их распродать. А у отеля часто остаются номера — потому что многие туристы, которые бронировали, заранее отменяют свои брони. Так что, приехав в туристическое место и бронируя „день в день“, иногда можно неплохо сэкономить», — сказал Роман Сабиржанов. Он отметил, что снизить расходы можно, если отказаться от перелетов или рассмотреть нетрадиционные методы размещения. «Путешествовать можно на автомобиле, автобусах, электричках, что выйдет дешевле, а у туроператора — воспользоваться горящими путевками. Можно также искать гостиницы через тематические чаты и telegram-каналы компаньонов, местных жителей, которые будут готовы поселить вас бесплатно. Или воспользоваться сервисами „Островок.ру“, ТВИЛ при бронировании отелей, картами „ДубльГИС“, а также группами, посвященными каучсерфингу в России», — сообщил эксперт.