Зафиксирован сбой работы Telegram

Пользователи не могут загрузить контент в Telegram
Пользователи Telegram жалуются на сбои в работе мессенджера. Это следует из данных сервиса Downdetect.
«Жалобы с 18:00 мск», — свидетельствуют данные сервиса. Большинство пользователей жалуется на проблемы с подключением сети и загрузкой контента.
Еще часть испытывает проблемы с функционалом приложение. Реже пользователи не могут войти в аккаунт. «Загружает фото и видео очень медленно», — передает пользователь FoxyPro. Некоторые утверждают, что не могут войти в мессенджер с утра. Последние серьезные сбои в работе Telegram наблюдались 24 июня.
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