Зафиксирован сбой работы Telegram

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Клипарт Google и Telegram. Тюмень, смартфон, социальные сети, соцсети, telegram, телеграм
Пользователи не могут загрузить контент в Telegram Фото:

Пользователи Telegram жалуются на сбои в работе мессенджера. Это следует из данных сервиса Downdetect.

«Жалобы с 18:00 мск», — свидетельствуют данные сервиса. Большинство пользователей жалуется на проблемы с подключением сети и загрузкой контента.

Еще часть испытывает проблемы с функционалом приложение. Реже пользователи не могут войти в аккаунт. «Загружает фото и видео очень медленно», — передает пользователь FoxyPro. Некоторые утверждают, что не могут войти в мессенджер с утра. Последние серьезные сбои в работе Telegram наблюдались 24 июня.

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Пользователи Telegram жалуются на сбои в работе мессенджера. Это следует из данных сервиса Downdetect. «Жалобы с 18:00 мск», — свидетельствуют данные сервиса. Большинство пользователей жалуется на проблемы с подключением сети и загрузкой контента. Еще часть испытывает проблемы с функционалом приложение. Реже пользователи не могут войти в аккаунт. «Загружает фото и видео очень медленно», — передает пользователь FoxyPro. Некоторые утверждают, что не могут войти в мессенджер с утра. Последние серьезные сбои в работе Telegram наблюдались 24 июня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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