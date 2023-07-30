Зафиксирован сбой работы Telegram 30 июля 2023 в 21:38 Размер текста - 17 + Пользователи не могут загрузить контент в Telegram Фото: Денис Моргунов © URA.RU Пользователи Telegram жалуются на сбои в работе мессенджера. Это следует из данных сервиса Downdetect. «Жалобы с 18:00 мск», — свидетельствуют данные сервиса. Большинство пользователей жалуется на проблемы с подключением сети и загрузкой контента. Еще часть испытывает проблемы с функционалом приложение. Реже пользователи не могут войти в аккаунт. «Загружает фото и видео очень медленно», — передает пользователь FoxyPro. Некоторые утверждают, что не могут войти в мессенджер с утра. Последние серьезные сбои в работе Telegram наблюдались 24 июня. Пользователи Telegram жалуются на сбои в работе мессенджера. Это следует из данных сервиса Downdetect. «Жалобы с 18:00 мск», — свидетельствуют данные сервиса. Большинство пользователей жалуется на проблемы с подключением сети и загрузкой контента. Еще часть испытывает проблемы с функционалом приложение. Реже пользователи не могут войти в аккаунт. «Загружает фото и видео очень медленно», — передает пользователь FoxyPro. Некоторые утверждают, что не могут войти в мессенджер с утра. Последние серьезные сбои в работе Telegram наблюдались 24 июня. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям