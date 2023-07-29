Челябинцы восстановили способ собирать грибы

Жители Челябинска снова начали ездить за грибами с попутчиками

30 июля 2023 в 23:47 Размер текста - 17 +

Сбор грибов часто называют тихой охотой Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Жители Челябинской области восстановили способ собирать грибы большой компанией. Поиски попутчиков объявила профильная группа в соцсетях. «Кто пишет каждый день и пытается — шансы выше куда-то выехать наконец-то. Указывайте дату, когда планируете ехать. Найдете несколько более менее надежных друзей или попутчиков, а, может, и жену или мужа, пытайтесь чаще», — говорится в сообщении паблика «Грибы Челябинской области» в соцсети «ВКонтакте». Сборы грибов большой компанией были популярны в советское время. От предприятий региона для этих целей выделялся специальный автобус. Ранее URA.RU сообщало, что челябинцы рассказали о местонахождении грибов. По их словам, грибы появились в лесах Ашинского и Троицкого районов. Там удалось собрать маслята, подосиновики и белые грибы.

Жители Челябинской области восстановили способ собирать грибы большой компанией. Поиски попутчиков объявила профильная группа в соцсетях. «Кто пишет каждый день и пытается — шансы выше куда-то выехать наконец-то. Указывайте дату, когда планируете ехать. Найдете несколько более менее надежных друзей или попутчиков, а, может, и жену или мужа, пытайтесь чаще», — говорится в сообщении паблика «Грибы Челябинской области» в соцсети «ВКонтакте». Сборы грибов большой компанией были популярны в советское время. От предприятий региона для этих целей выделялся специальный автобус. Ранее URA.RU сообщало, что челябинцы рассказали о местонахождении грибов. По их словам, грибы появились в лесах Ашинского и Троицкого районов. Там удалось собрать маслята, подосиновики и белые грибы.