29 июля 2023
28 июля 2023

Челябинцы восстановили способ собирать грибы

Жители Челябинска снова начали ездить за грибами с попутчиками
© Служба новостей «URA.RU»
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Кухня КМНС. Сургут, грибы, дикоросы, сбор грибов
Сбор грибов часто называют тихой охотой Фото:

Жители Челябинской области восстановили способ собирать грибы большой компанией. Поиски попутчиков объявила профильная группа в соцсетях.

«Кто пишет каждый день и пытается — шансы выше куда-то выехать наконец-то. Указывайте дату, когда планируете ехать. Найдете несколько более менее надежных друзей или попутчиков, а, может, и жену или мужа, пытайтесь чаще», — говорится в сообщении паблика «Грибы Челябинской области» в соцсети «ВКонтакте».

Сборы грибов большой компанией были популярны в советское время. От предприятий региона для этих целей выделялся специальный автобус. Ранее URA.RU сообщало, что челябинцы рассказали о местонахождении грибов. По их словам, грибы появились в лесах Ашинского и Троицкого районов. Там удалось собрать маслята, подосиновики и белые грибы.

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Жители Челябинской области восстановили способ собирать грибы большой компанией. Поиски попутчиков объявила профильная группа в соцсетях. «Кто пишет каждый день и пытается — шансы выше куда-то выехать наконец-то. Указывайте дату, когда планируете ехать. Найдете несколько более менее надежных друзей или попутчиков, а, может, и жену или мужа, пытайтесь чаще», — говорится в сообщении паблика «Грибы Челябинской области» в соцсети «ВКонтакте». Сборы грибов большой компанией были популярны в советское время. От предприятий региона для этих целей выделялся специальный автобус. Ранее URA.RU сообщало, что челябинцы рассказали о местонахождении грибов. По их словам, грибы появились в лесах Ашинского и Троицкого районов. Там удалось собрать маслята, подосиновики и белые грибы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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