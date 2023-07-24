Челябинцы рассказали, где в лесах появились грибы. Фото

В лесах двух районов Челябинской области появились маслята и подосиновики

25 июля 2023 в 01:13 Размер текста - 17 +

В Ашинском и Троицком районах появились грибы Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жители Челябинской области рассказали, что грибы появились в лесах Ашинского и Троицкого районов. Там удалось собрать маслята, подосиновики и белые грибы. «Все-таки рванули в Троицк. В первый раз не пустые — подосиновики хорошие, белых тоже взяли», — сообщил один из участников паблика «Грибы и ягоды Южного Урала. Челябинская область» в соцсети «ВКонтакте». Другая участница паблика сообщила, что собрала маслята в Ашинском районе. По словам остальных грибников, в текущем сезоне урожай пока невелик. Ранее челябинцы рассказали, что собрали урожай гигантских подберезовиков. Грибы они нашли вблизи Нязепетровского водохранилища. Оксана Немчинова/паблик «Грибы и ягоды Южного Урала. Челябинская область» в соцсети «ВКонтакте»

Жители Челябинской области рассказали, что грибы появились в лесах Ашинского и Троицкого районов. Там удалось собрать маслята, подосиновики и белые грибы. «Все-таки рванули в Троицк. В первый раз не пустые — подосиновики хорошие, белых тоже взяли», — сообщил один из участников паблика «Грибы и ягоды Южного Урала. Челябинская область» в соцсети «ВКонтакте». Другая участница паблика сообщила, что собрала маслята в Ашинском районе. По словам остальных грибников, в текущем сезоне урожай пока невелик. Ранее челябинцы рассказали, что собрали урожай гигантских подберезовиков. Грибы они нашли вблизи Нязепетровского водохранилища.