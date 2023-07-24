Жители Челябинской области рассказали, что грибы появились в лесах Ашинского и Троицкого районов. Там удалось собрать маслята, подосиновики и белые грибы.
«Все-таки рванули в Троицк. В первый раз не пустые — подосиновики хорошие, белых тоже взяли», — сообщил один из участников паблика «Грибы и ягоды Южного Урала. Челябинская область» в соцсети «ВКонтакте».
Другая участница паблика сообщила, что собрала маслята в Ашинском районе. По словам остальных грибников, в текущем сезоне урожай пока невелик.
Ранее челябинцы рассказали, что собрали урожай гигантских подберезовиков. Грибы они нашли вблизи Нязепетровского водохранилища.
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