24 июля 2023

Челябинцы рассказали, где в лесах появились грибы. Фото

В лесах двух районов Челябинской области появились маслята и подосиновики
© Служба новостей «URA.RU»
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Ямал, архив. Пермь, грибы, дикоросы, тундра, ягель
В Ашинском и Троицком районах появились грибы Фото:

Жители Челябинской области рассказали, что грибы появились в лесах Ашинского и Троицкого районов. Там удалось собрать маслята, подосиновики и белые грибы.

«Все-таки рванули в Троицк. В первый раз не пустые — подосиновики хорошие, белых тоже взяли», — сообщил один из участников паблика «Грибы и ягоды Южного Урала. Челябинская область» в соцсети «ВКонтакте».

Другая участница паблика сообщила, что собрала маслята в Ашинском районе. По словам остальных грибников, в текущем сезоне урожай пока невелик.

Ранее челябинцы рассказали, что собрали урожай гигантских подберезовиков. Грибы они нашли вблизи Нязепетровского водохранилища.

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Жители Челябинской области рассказали, что грибы появились в лесах Ашинского и Троицкого районов. Там удалось собрать маслята, подосиновики и белые грибы. «Все-таки рванули в Троицк. В первый раз не пустые — подосиновики хорошие, белых тоже взяли», — сообщил один из участников паблика «Грибы и ягоды Южного Урала. Челябинская область» в соцсети «ВКонтакте». Другая участница паблика сообщила, что собрала маслята в Ашинском районе. По словам остальных грибников, в текущем сезоне урожай пока невелик. Ранее челябинцы рассказали, что собрали урожай гигантских подберезовиков. Грибы они нашли вблизи Нязепетровского водохранилища.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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