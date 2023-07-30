The Economist: ВСУ столкнулись со смертельным сочетанием оружия в зоне СВО

Российские бойцы устроили спертельную комбинацию из различных видов вооружения для противостояния ВСУ. Об этом пишет The Economist.
«Украинские силы столкнулись со смертельной комбинацией: миллионы мин, дроны, которые передают оперативную картинку своим операторам, барражирующие боеприпасы Lancet, глушение и вывод из строя украинских дронов, ракеты дальнего радиуса действия и ударные вертолеты», —
The Economist подчеркивает, что все вышеперечисленное связано плотной сетью датчиков и каналов передачи данных. Поэтому, даже когда мины обезврежены, авиация или артиллерия быстро засеивают поля боеприпасами.
Ранее URA.RU сообщало, что конфликт на Украине указывает на начало новой эры высокотехнологичных войн. Теперь бои становятся прозрачными из-за датчиков на спутниках и дронах, а их результат все сильнее зависит от разведки.
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