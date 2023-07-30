30 июля 2023

The Economist: ВСУ столкнулись со смертельным сочетанием оружия в зоне СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, гранатомет, ВСУ, наемник, джавелин, stock
Российские военные атакуют ВСУ по всем возможным фронтам Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские бойцы устроили спертельную комбинацию из различных видов вооружения для противостояния ВСУ. Об этом пишет The Economist.

«Украинские силы столкнулись со смертельной комбинацией: миллионы мин, дроны, которые передают оперативную картинку своим операторам, барражирующие боеприпасы Lancet, глушение и вывод из строя украинских дронов, ракеты дальнего радиуса действия и ударные вертолеты», — говорится в статье.

The Economist подчеркивает, что все вышеперечисленное связано плотной сетью датчиков и каналов передачи данных. Поэтому, даже когда мины обезврежены, авиация или артиллерия быстро засеивают поля боеприпасами.

Ранее URA.RU сообщало, что конфликт на Украине указывает на начало новой эры высокотехнологичных войн. Теперь бои становятся прозрачными из-за датчиков на спутниках и дронах, а их результат все сильнее зависит от разведки.

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Российские бойцы устроили спертельную комбинацию из различных видов вооружения для противостояния ВСУ. Об этом пишет The Economist. «Украинские силы столкнулись со смертельной комбинацией: миллионы мин, дроны, которые передают оперативную картинку своим операторам, барражирующие боеприпасы Lancet, глушение и вывод из строя украинских дронов, ракеты дальнего радиуса действия и ударные вертолеты», — говорится в статье. The Economist подчеркивает, что все вышеперечисленное связано плотной сетью датчиков и каналов передачи данных. Поэтому, даже когда мины обезврежены, авиация или артиллерия быстро засеивают поля боеприпасами. Ранее URA.RU сообщало, что конфликт на Украине указывает на начало новой эры высокотехнологичных войн. Теперь бои становятся прозрачными из-за датчиков на спутниках и дронах, а их результат все сильнее зависит от разведки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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