ЯНАО стал лидером по доступности бензина в России

31 июля 2023 в 02:44 Размер текста - 17 +

Средняя цена в ЯНАО на бензин АИ-92 составила около 46 рублей за литр Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ЯНАО продают самый дешевый бензин в России. Его средняя стоимость составила 45 рублей 80 копеек за литр. Об этом сообщают эксперты РИА Рейтинг. «Больше всего бензина в июне этого года могли позволить себе купить на свои среднемесячные зарплаты жители ЯНАО, Москвы и Чукотки. Первое место заняли ямальцы средняя стоимость бензина марки АИ-92 составило 45 рублей 80 копеек за литр», — данные исследования передают РИА Новости. В сравнении с началом этого года, бензин в регионе снизился на 5,8%. С учетом средней зарплаты жители Ямала могут позволить себе приобрести 2581 литров за месяц. Это количество бензина на 359 литров превышает показатель Москвы, которая стоит на втором месте в рейтинге. Ранее URA.RU писало, что в ЯНАО продается самый дешевый бензин в России. Средняя стоимость составила 41 рубль 88 копеек. По сравнению с началом прошлого года, бензин подешевел на 14.2%

В ЯНАО продают самый дешевый бензин в России. Его средняя стоимость составила 45 рублей 80 копеек за литр. Об этом сообщают эксперты РИА Рейтинг. «Больше всего бензина в июне этого года могли позволить себе купить на свои среднемесячные зарплаты жители ЯНАО, Москвы и Чукотки. Первое место заняли ямальцы средняя стоимость бензина марки АИ-92 составило 45 рублей 80 копеек за литр», — данные исследования передают РИА Новости. В сравнении с началом этого года, бензин в регионе снизился на 5,8%. С учетом средней зарплаты жители Ямала могут позволить себе приобрести 2581 литров за месяц. Это количество бензина на 359 литров превышает показатель Москвы, которая стоит на втором месте в рейтинге. Ранее URA.RU писало, что в ЯНАО продается самый дешевый бензин в России. Средняя стоимость составила 41 рубль 88 копеек. По сравнению с началом прошлого года, бензин подешевел на 14.2%