ЯНАО стал лидером по доступности бензина в России

В ЯНАО продают самый дешевый бензин в России. Его средняя стоимость составила 45 рублей 80 копеек за литр. Об этом сообщают эксперты РИА Рейтинг.
«Больше всего бензина в июне этого года могли позволить себе купить на свои среднемесячные зарплаты жители ЯНАО, Москвы и Чукотки. Первое место заняли ямальцы средняя стоимость бензина марки АИ-92 составило 45 рублей 80 копеек за литр», — данные исследования передают РИА Новости.
В сравнении с началом этого года, бензин в регионе снизился на 5,8%. С учетом средней зарплаты жители Ямала могут позволить себе приобрести 2581 литров за месяц. Это количество бензина на 359 литров превышает показатель Москвы, которая стоит на втором месте в рейтинге.
Ранее URA.RU писало, что в ЯНАО продается самый дешевый бензин в России. Средняя стоимость составила 41 рубль 88 копеек. По сравнению с началом прошлого года, бензин подешевел на 14.2%
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