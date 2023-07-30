30 июля 2023
29 июля 2023
28 июля 2023

ЯНАО стал лидером по доступности бензина в России

© Служба новостей «URA.RU»
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Участники ралли "Шелковый путь" на АЗС Газпромнефти. Екатеринбург, бензин, азс газпромнефть, топливо, заправочный пистолет
Средняя цена в ЯНАО на бензин АИ-92 составила около 46 рублей за литр Фото:

В ЯНАО продают самый дешевый бензин в России. Его средняя стоимость составила 45 рублей 80 копеек за литр. Об этом сообщают эксперты РИА Рейтинг.

«Больше всего бензина в июне этого года могли позволить себе купить на свои среднемесячные зарплаты жители ЯНАО, Москвы и Чукотки. Первое место заняли ямальцы средняя стоимость бензина марки АИ-92 составило 45 рублей 80 копеек за литр», — данные исследования передают РИА Новости.

В сравнении с началом этого года, бензин в регионе снизился на 5,8%. С учетом средней зарплаты жители Ямала могут позволить себе приобрести 2581 литров за месяц. Это количество бензина на 359 литров превышает показатель Москвы, которая стоит на втором месте в рейтинге.

Ранее URA.RU писало, что в ЯНАО продается самый дешевый бензин в России. Средняя стоимость составила 41 рубль 88 копеек. По сравнению с началом прошлого года, бензин подешевел на 14.2%

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В ЯНАО продают самый дешевый бензин в России. Его средняя стоимость составила 45 рублей 80 копеек за литр. Об этом сообщают эксперты РИА Рейтинг. «Больше всего бензина в июне этого года могли позволить себе купить на свои среднемесячные зарплаты жители ЯНАО, Москвы и Чукотки. Первое место заняли ямальцы средняя стоимость бензина марки АИ-92 составило 45 рублей 80 копеек за литр», — данные исследования передают РИА Новости. В сравнении с началом этого года, бензин в регионе снизился на 5,8%. С учетом средней зарплаты жители Ямала могут позволить себе приобрести 2581 литров за месяц. Это количество бензина на 359 литров превышает показатель Москвы, которая стоит на втором месте в рейтинге. Ранее URA.RU писало, что в ЯНАО продается самый дешевый бензин в России. Средняя стоимость составила 41 рубль 88 копеек. По сравнению с началом прошлого года, бензин подешевел на 14.2%
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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