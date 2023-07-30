30 июля 2023

«Известия»: россияне задолжали за ЖКУ почти 900 млрд рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Увеличение долгов связано со снижение доходов россиян Фото:

За первый квартал этого года россияне задолжали за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) 876,4 миллиардов рублей. Об этом журналистам сообщили в Минстрое.

«Задолженность россиян по итогам первого квартала этого года за ЖКУ составила 876,4 миллиардов рублей. За год показатель вырос на 72 миллиардов рублей, тогда как в 2022 году он увеличился на 56,6 миллиардов рублей», — передают информацию Минстроя журналисты «Известий».

За последний год перед ресурсоснабжающими организациями (РСО), которые поставляют в дома воду, тепло и электричество, долги выросли на 15,8%. Также увеличились задолженности перед управляющими компаниями (УК) на 1,2%. Рост долгов связан с уменьшением доходов граждан, сообщили эксперты журналистам.

Ранее URA.RU писало, что в России предупредили о подорожании ЖКУ с 1 апреля. Жители, у которых отсутствует счетчик, будут оплачивать ЖКУ по нормативам, не имеющим границ, что приведет к увеличению платежей.

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За первый квартал этого года россияне задолжали за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) 876,4 миллиардов рублей. Об этом журналистам сообщили в Минстрое. «Задолженность россиян по итогам первого квартала этого года за ЖКУ составила 876,4 миллиардов рублей. За год показатель вырос на 72 миллиардов рублей, тогда как в 2022 году он увеличился на 56,6 миллиардов рублей», — передают информацию Минстроя журналисты «Известий». За последний год перед ресурсоснабжающими организациями (РСО), которые поставляют в дома воду, тепло и электричество, долги выросли на 15,8%. Также увеличились задолженности перед управляющими компаниями (УК) на 1,2%. Рост долгов связан с уменьшением доходов граждан, сообщили эксперты журналистам. Ранее URA.RU писало, что в России предупредили о подорожании ЖКУ с 1 апреля. Жители, у которых отсутствует счетчик, будут оплачивать ЖКУ по нормативам, не имеющим границ, что приведет к увеличению платежей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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