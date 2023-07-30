В Тюменской области в СНТ «Лесник-2» продают дачу с прудом за 2,8 миллиона рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте «Авито».
«Продаю в СНТ „Лесник-2“ ухоженный участок в 20 соток, на котором расположен дом в 48 квадратных метров. На участке есть баня, гараж, колодец, сарай, контейнер, туалет. Также на территории находится пруд, в котором можно купаться. Стоимость — 2,8 миллиона рублей», — написано в объявление.
По словам владельца, возле дома растут насаждения: малина, облепиха. Улица тихая и спокойная. Попасть на дачу можно круглый год на автомобиле, так как дороги чистят, или на электричке.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на аукцион выставили жилой гостевой дом на участке 30 соток желтого цвета. Его стоимость составила 65 миллионов рублей.
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