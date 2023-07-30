The Times: Британия поставляет РФ ключевое оборудование, обходя свои же санкции

31 июля 2023 в 07:34 Размер текста - 17 +

Компания Dunlop Oil & Marine продолжает поставлять России резиновые масляные шланги Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Британские производители поставляют России промышленное оборудование, несмотря на санкции. Это следует из анализа торговых данных. «Несмотря на заявления правительства о том, что эти ограничения являются „самыми суровыми экономическими санкциями, когда-либо наложенными на крупную экономику“, британским компаниям по-прежнему разрешено экспортировать оборудование, важное для российской добычи ископаемого топлива и горнодобывающей промышленности», — пишет The Times, ссылаясь на данные о торговле, полученные газетой и группой расследователей Data Desk. В статье отмечают, что одна из компаний продолжает поставлять РФ трубные опоры — оборудование, используемое для крепления газопроводов российской компании ООО «Арктик СПГ 2». Как пишут в статье, компания Dunlop Oil & Marine поставляет России резиновые масляные шланги. Другая компания — электронные устройства для использования в металлургической промышленности В материале подчеркнули, что после начала СВО многие британские промышленные производители закончили деловые отношения с Россией. Правительство ввело «радикальные» ограничениями на то, какие материалы британские поставщики могут экспортировать в РФ, сосредоточив внимание на областях, которые являются крупными налогоплательщиками для Кремля. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что западные санкции позволили России увеличить рост темпов экономических связей. По его словам, объем товарооборота в первом полугодии 2023 года увеличился на 35% по сравнению с 2022 годом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Британские производители поставляют России промышленное оборудование, несмотря на санкции. Это следует из анализа торговых данных. «Несмотря на заявления правительства о том, что эти ограничения являются „самыми суровыми экономическими санкциями, когда-либо наложенными на крупную экономику“, британским компаниям по-прежнему разрешено экспортировать оборудование, важное для российской добычи ископаемого топлива и горнодобывающей промышленности», — пишет The Times, ссылаясь на данные о торговле, полученные газетой и группой расследователей Data Desk. В статье отмечают, что одна из компаний продолжает поставлять РФ трубные опоры — оборудование, используемое для крепления газопроводов российской компании ООО «Арктик СПГ 2». Как пишут в статье, компания Dunlop Oil & Marine поставляет России резиновые масляные шланги. Другая компания — электронные устройства для использования в металлургической промышленности В материале подчеркнули, что после начала СВО многие британские промышленные производители закончили деловые отношения с Россией. Правительство ввело «радикальные» ограничениями на то, какие материалы британские поставщики могут экспортировать в РФ, сосредоточив внимание на областях, которые являются крупными налогоплательщиками для Кремля. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что западные санкции позволили России увеличить рост темпов экономических связей. По его словам, объем товарооборота в первом полугодии 2023 года увеличился на 35% по сравнению с 2022 годом.