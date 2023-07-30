В МИД РФ назвали условие для вывода ядерного оружия из Беларуси

Директор департамента МИД РФ Полищук: вывод ТЯО из Беларуси возможен при отсутствии угрозы от США и НАТО

31 июля 2023 в 09:26 Размер текста - 17 +

Ядерное оружие РФ в Белоруссии направлено на сдерживание Запада Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ Россия выведет тактическое ядерное оружие (ТЯО) с территории Белоруссии, если Запад прекратит стремление к подрыву безопасности Москвы и Минска. Такое заявление сделал директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук. Дипломат напомнил, что российское ядерное оружие на территории республики служит мерой сдерживания Запада, чтобы обезопасить союзное государство. «Гипотетический вывод российского ТЯО с территории Белоруссии будет возможен только в случае отказа США и НАТО от деструктивного курса на целенаправленный подрыв безопасности России и Белоруссии», — заявил Алексей Полищук РИА Новости. Он уточнил, что РФ ждет полного вывода американского ядерного арсенала в Европе обратно на территорию США. Кроме того, вся соответствующая инфраструктура в европейских странах должна быть ликвидирована. Ранее Москва и Минск договорились о размещении ядерного оружия на территории Белоруссии, напоминает RT. Президент РФ Владимир Путин заявил, что размещение ТЯО начнется в начале июля, передает «Ридус». Позже российский лидер сообщил, что часть ядерного оружия уже передана республике.

Россия выведет тактическое ядерное оружие (ТЯО) с территории Белоруссии, если Запад прекратит стремление к подрыву безопасности Москвы и Минска. Такое заявление сделал директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук. Дипломат напомнил, что российское ядерное оружие на территории республики служит мерой сдерживания Запада, чтобы обезопасить союзное государство. «Гипотетический вывод российского ТЯО с территории Белоруссии будет возможен только в случае отказа США и НАТО от деструктивного курса на целенаправленный подрыв безопасности России и Белоруссии», — заявил Алексей Полищук РИА Новости. Он уточнил, что РФ ждет полного вывода американского ядерного арсенала в Европе обратно на территорию США. Кроме того, вся соответствующая инфраструктура в европейских странах должна быть ликвидирована. Ранее Москва и Минск договорились о размещении ядерного оружия на территории Белоруссии, напоминает RT. Президент РФ Владимир Путин заявил, что размещение ТЯО начнется в начале июля, передает «Ридус». Позже российский лидер сообщил, что часть ядерного оружия уже передана республике.