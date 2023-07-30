В Челябинской области умер экс-глава закрытого города Росатома

Бывший мэр ЗАТО Трехгорный Евгений Сычев скончался

31 июля 2023 в 10:33 Размер текста - 17 +

Евгений Сычев прожил чуть больше года после отставки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывший глава города Трехгорного (Челябинская область) Евгений Сычев скончался на 60-м году жизни. Эту информацию URA.RU 31 июля подтвердил вице-губернатор Станислав Мошаров. «Да, это так. Евгений Леонидович умер утром 31 июля», — сказал корреспонденту агентства Мошаров. Пост мэра Трехгорного Сычев покинул в июне 2022 года. После отставки занял пост советника по взаимодействию с органами власти гендиректора градообразующего предприятия — Приборостроительного завода Росатома (ФГУП «ПСЗ»). Трехгорный — одно из трех закрытых территориальных образований (ЗАТО) в Челябинской области, где расположены предприятия госкорпорации «Росатом». Процесс смены власти в нем начался в декабре 2021 года, после обострения отношений между Сычевым и местными народными избранниками. Урегулировать конфликт не удалось, весной 2022 года Сычев объявил об отставке и переходе на ФГУП «Приборостроительный завод».

Бывший глава города Трехгорного (Челябинская область) Евгений Сычев скончался на 60-м году жизни. Эту информацию URA.RU 31 июля подтвердил вице-губернатор Станислав Мошаров. «Да, это так. Евгений Леонидович умер утром 31 июля», — сказал корреспонденту агентства Мошаров. Пост мэра Трехгорного Сычев покинул в июне 2022 года. После отставки занял пост советника по взаимодействию с органами власти гендиректора градообразующего предприятия — Приборостроительного завода Росатома (ФГУП «ПСЗ»). Трехгорный — одно из трех закрытых территориальных образований (ЗАТО) в Челябинской области, где расположены предприятия госкорпорации «Росатом». Процесс смены власти в нем начался в декабре 2021 года, после обострения отношений между Сычевым и местными народными избранниками. Урегулировать конфликт не удалось, весной 2022 года Сычев объявил об отставке и переходе на ФГУП «Приборостроительный завод».