30 июля 2023
29 июля 2023

В Челябинской области умер экс-глава закрытого города Росатома

Бывший мэр ЗАТО Трехгорный Евгений Сычев скончался
© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочая поездка Бориса Дубровского в Трехгорный и Ашу, сычев евгений
Евгений Сычев прожил чуть больше года после отставки Фото:

Бывший глава города Трехгорного (Челябинская область) Евгений Сычев скончался на 60-м году жизни. Эту информацию URA.RU 31 июля подтвердил вице-губернатор Станислав Мошаров.

«Да, это так. Евгений Леонидович умер утром 31 июля», — сказал корреспонденту агентства Мошаров.

Пост мэра Трехгорного Сычев покинул в июне 2022 года. После отставки занял пост советника по взаимодействию с органами власти гендиректора градообразующего предприятия — Приборостроительного завода Росатома (ФГУП «ПСЗ»).

Трехгорный — одно из трех закрытых территориальных образований (ЗАТО) в Челябинской области, где расположены предприятия госкорпорации «Росатом». Процесс смены власти в нем начался в декабре 2021 года, после обострения отношений между Сычевым и местными народными избранниками. Урегулировать конфликт не удалось, весной 2022 года Сычев объявил об отставке и переходе на ФГУП «Приборостроительный завод».

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Бывший глава города Трехгорного (Челябинская область) Евгений Сычев скончался на 60-м году жизни. Эту информацию URA.RU 31 июля подтвердил вице-губернатор Станислав Мошаров. «Да, это так. Евгений Леонидович умер утром 31 июля», — сказал корреспонденту агентства Мошаров. Пост мэра Трехгорного Сычев покинул в июне 2022 года. После отставки занял пост советника по взаимодействию с органами власти гендиректора градообразующего предприятия — Приборостроительного завода Росатома (ФГУП «ПСЗ»). Трехгорный — одно из трех закрытых территориальных образований (ЗАТО) в Челябинской области, где расположены предприятия госкорпорации «Росатом». Процесс смены власти в нем начался в декабре 2021 года, после обострения отношений между Сычевым и местными народными избранниками. Урегулировать конфликт не удалось, весной 2022 года Сычев объявил об отставке и переходе на ФГУП «Приборостроительный завод».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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