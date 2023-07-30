30 июля 2023
29 июля 2023
28 июля 2023

Пермская команда DS Crew бесплатно обучит танцам

© Служба новостей «URA.RU»
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Церемония вручения Строгоновской премии. Пермь, DS Crew
DS Crew запускает свой онлайн-курс Фото:

Танцевальная команда DS Crew, ставшая популярной после победы в шоу «Новые танцы» на ТНТ, открывает онлайн-курсы по хореографии. В течении месяца студенты будут получать видеоуроки, а также разбирать основы танцевального искусства во время прямых эфиров. Стоит курс 3500 рублей, с 1 августа 5000 рублей, но у четырех счастливчиков есть шанс получить его бесплатно, говорят в DS Crew.

«Мы хотим сделать доброе дело и подарить четырем счастливчикам новый видеокурс „Madonna“», — сообщается на странице DS Crew в соцсети «ВКонтакте». Кроме стандартных условий о репосте записи участник розыгрыша должен оставить к посту комментарий о том, почему именно он должен стать обладателем этого подарка, а также рассказать, чему бы он хотел научиться в танце у DS Crew.

Фронтмен и хореограф коллектива Дмитрий Ваганов выберет победителей 2 августа. Обладателями сертификатов на курс станут авторы лучших комментариев. Ранее URA.RU рассказывало, что DS Crew осенью отправляется в турне с сольным концертом, а первый даст в Перми. 17 июля у команды вышел новый клип.

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Танцевальная команда DS Crew, ставшая популярной после победы в шоу «Новые танцы» на ТНТ, открывает онлайн-курсы по хореографии. В течении месяца студенты будут получать видеоуроки, а также разбирать основы танцевального искусства во время прямых эфиров. Стоит курс 3500 рублей, с 1 августа 5000 рублей, но у четырех счастливчиков есть шанс получить его бесплатно, говорят в DS Crew. «Мы хотим сделать доброе дело и подарить четырем счастливчикам новый видеокурс „Madonna“», — сообщается на странице DS Crew в соцсети «ВКонтакте». Кроме стандартных условий о репосте записи участник розыгрыша должен оставить к посту комментарий о том, почему именно он должен стать обладателем этого подарка, а также рассказать, чему бы он хотел научиться в танце у DS Crew. Фронтмен и хореограф коллектива Дмитрий Ваганов выберет победителей 2 августа. Обладателями сертификатов на курс станут авторы лучших комментариев. Ранее URA.RU рассказывало, что DS Crew осенью отправляется в турне с сольным концертом, а первый даст в Перми. 17 июля у команды вышел новый клип.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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