Силуанов объяснил ослабление курса рубля

Силуанов: ослабление курса рубля связано с торговым балансом
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ПМЭФ-2022, Петербуржский международный экономический форум, первый день, Орешкин, Набиуллина, Решетников. Санкт-Петербург, силуанов антон
Летом многие едут за границу, из-за чего также растет спрос на валюту, заявил Антон Силуанов Фото:

Ослабление курса рубля связано с торговым балансом. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

«Ослабление курса рубля прежде всего связано с торговым балансом — притоками и оттоками валюты в страну и из нее», — сказал Силуанов в интервью ТАСС. Он отметил, что летом многие едут за границу, из-за чего также растет спрос на валюту.

По словам Силуанова, когда иностранцы продают свой бизнес в России, они покупают валюту и переводят ее за рубеж, что также влияет на курс рубля. Однако, Минфин и ЦБ приняли меры, где объемы вывода валюты от продажи бизнеса не будут превышать один миллиард долларов в месяц, что не является критичным для валютного рынка.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что колебания курса рубля не угрожают финансовой стабильности России. По его словам, в Кремле не видят угрозы для финансовой стабильности страны, передает RT.

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Ослабление курса рубля связано с торговым балансом. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов. «Ослабление курса рубля прежде всего связано с торговым балансом — притоками и оттоками валюты в страну и из нее», — сказал Силуанов в интервью ТАСС. Он отметил, что летом многие едут за границу, из-за чего также растет спрос на валюту. По словам Силуанова, когда иностранцы продают свой бизнес в России, они покупают валюту и переводят ее за рубеж, что также влияет на курс рубля. Однако, Минфин и ЦБ приняли меры, где объемы вывода валюты от продажи бизнеса не будут превышать один миллиард долларов в месяц, что не является критичным для валютного рынка. Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что колебания курса рубля не угрожают финансовой стабильности России. По его словам, в Кремле не видят угрозы для финансовой стабильности страны, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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