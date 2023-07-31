Силуанов объяснил ослабление курса рубля

Силуанов: ослабление курса рубля связано с торговым балансом

31 июля 2023 в 11:05 Размер текста - 17 +

Летом многие едут за границу, из-за чего также растет спрос на валюту, заявил Антон Силуанов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Ослабление курса рубля связано с торговым балансом. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов. «Ослабление курса рубля прежде всего связано с торговым балансом — притоками и оттоками валюты в страну и из нее», — сказал Силуанов в интервью ТАСС. Он отметил, что летом многие едут за границу, из-за чего также растет спрос на валюту. По словам Силуанова, когда иностранцы продают свой бизнес в России, они покупают валюту и переводят ее за рубеж, что также влияет на курс рубля. Однако, Минфин и ЦБ приняли меры, где объемы вывода валюты от продажи бизнеса не будут превышать один миллиард долларов в месяц, что не является критичным для валютного рынка. Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что колебания курса рубля не угрожают финансовой стабильности России. По его словам, в Кремле не видят угрозы для финансовой стабильности страны, передает RT.

Ослабление курса рубля связано с торговым балансом. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов. «Ослабление курса рубля прежде всего связано с торговым балансом — притоками и оттоками валюты в страну и из нее», — сказал Силуанов в интервью ТАСС. Он отметил, что летом многие едут за границу, из-за чего также растет спрос на валюту. По словам Силуанова, когда иностранцы продают свой бизнес в России, они покупают валюту и переводят ее за рубеж, что также влияет на курс рубля. Однако, Минфин и ЦБ приняли меры, где объемы вывода валюты от продажи бизнеса не будут превышать один миллиард долларов в месяц, что не является критичным для валютного рынка. Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что колебания курса рубля не угрожают финансовой стабильности России. По его словам, в Кремле не видят угрозы для финансовой стабильности страны, передает RT.