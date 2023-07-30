Из Перми открыли продажу туров в Анталью на концерт Кристины Агилеры

31 июля 2023 в 11:17 Размер текста - 17 +

Агилера выступит 8 августа Фото: Московец Илья © URA.RU Пермяков зовут на концерт американской певицы и танцовщицы Кристины Агилеры, который состоится 8 августа в турецкой Анталье. Стоимость путевки на шесть дней с вылетом из Перми — 311 тысяч рублей на человека, сообщается в пресс-релизе туристической компании PLANETA.TRAVEL. «Самые ожидаемые концерты 2023 года c прямыми рейсами. Совмести отдых и незабываемые эмоции на концерте мировых звезд. На сцене отеля Regnum Carya 8 августа выступит легендарная Кристина Агилера», — сказано в релизе. Кроме перелета и концерта в стоимость путевки включены проживание в пятизвездочном отеле, трансфер из аэропорта и питание по системе «Все включено». Также открыты продажи туров на концерты Робби Уильямса в Турции и ОАЭ, Бруно Марса в Грузии и группы Kiss в Дубае. Но лететь туда придется из Москвы. Ранее пермские турфирмы объявляли о продаже туров на концерт Imagine Dragons в Азербайджане. Группа выступит 2 сентября на площадке Baku Crystal Hall.

Пермяков зовут на концерт американской певицы и танцовщицы Кристины Агилеры, который состоится 8 августа в турецкой Анталье. Стоимость путевки на шесть дней с вылетом из Перми — 311 тысяч рублей на человека, сообщается в пресс-релизе туристической компании PLANETA.TRAVEL. «Самые ожидаемые концерты 2023 года c прямыми рейсами. Совмести отдых и незабываемые эмоции на концерте мировых звезд. На сцене отеля Regnum Carya 8 августа выступит легендарная Кристина Агилера», — сказано в релизе. Кроме перелета и концерта в стоимость путевки включены проживание в пятизвездочном отеле, трансфер из аэропорта и питание по системе «Все включено». Также открыты продажи туров на концерты Робби Уильямса в Турции и ОАЭ, Бруно Марса в Грузии и группы Kiss в Дубае. Но лететь туда придется из Москвы. Ранее пермские турфирмы объявляли о продаже туров на концерт Imagine Dragons в Азербайджане. Группа выступит 2 сентября на площадке Baku Crystal Hall.