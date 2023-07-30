30 июля 2023
29 июля 2023
28 июля 2023

Из Перми открыли продажу туров в Анталью на концерт Кристины Агилеры

© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт Guf в TeleClub. Екатеринбург, концерт, teleclub, зрители, толпа
Агилера выступит 8 августа Фото:

Пермяков зовут на концерт американской певицы и танцовщицы Кристины Агилеры, который состоится 8 августа в турецкой Анталье. Стоимость путевки на шесть дней с вылетом из Перми — 311 тысяч рублей на человека, сообщается в пресс-релизе туристической компании PLANETA.TRAVEL.

«Самые ожидаемые концерты 2023 года c прямыми рейсами. Совмести отдых и незабываемые эмоции на концерте мировых звезд. На сцене отеля Regnum Carya 8 августа выступит легендарная Кристина Агилера», — сказано в релизе.

Кроме перелета и концерта в стоимость путевки включены проживание в пятизвездочном отеле, трансфер из аэропорта и питание по системе «Все включено». Также открыты продажи туров на концерты Робби Уильямса в Турции и ОАЭ, Бруно Марса в Грузии и группы Kiss в Дубае. Но лететь туда придется из Москвы.

Ранее пермские турфирмы объявляли о продаже туров на концерт Imagine Dragons в Азербайджане. Группа выступит 2 сентября на площадке Baku Crystal Hall.

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Пермяков зовут на концерт американской певицы и танцовщицы Кристины Агилеры, который состоится 8 августа в турецкой Анталье. Стоимость путевки на шесть дней с вылетом из Перми — 311 тысяч рублей на человека, сообщается в пресс-релизе туристической компании PLANETA.TRAVEL. «Самые ожидаемые концерты 2023 года c прямыми рейсами. Совмести отдых и незабываемые эмоции на концерте мировых звезд. На сцене отеля Regnum Carya 8 августа выступит легендарная Кристина Агилера», — сказано в релизе. Кроме перелета и концерта в стоимость путевки включены проживание в пятизвездочном отеле, трансфер из аэропорта и питание по системе «Все включено». Также открыты продажи туров на концерты Робби Уильямса в Турции и ОАЭ, Бруно Марса в Грузии и группы Kiss в Дубае. Но лететь туда придется из Москвы. Ранее пермские турфирмы объявляли о продаже туров на концерт Imagine Dragons в Азербайджане. Группа выступит 2 сентября на площадке Baku Crystal Hall.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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