Из Перми открыли продажу туров в Анталью на концерт Кристины Агилеры

Пермяков зовут на концерт американской певицы и танцовщицы Кристины Агилеры, который состоится 8 августа в турецкой Анталье. Стоимость путевки на шесть дней с вылетом из Перми — 311 тысяч рублей на человека, сообщается в пресс-релизе туристической компании PLANETA.TRAVEL.
«Самые ожидаемые концерты 2023 года c прямыми рейсами. Совмести отдых и незабываемые эмоции на концерте мировых звезд. На сцене отеля Regnum Carya 8 августа выступит легендарная Кристина Агилера», — сказано в релизе.
Кроме перелета и концерта в стоимость путевки включены проживание в пятизвездочном отеле, трансфер из аэропорта и питание по системе «Все включено». Также открыты продажи туров на концерты Робби Уильямса в Турции и ОАЭ, Бруно Марса в Грузии и группы Kiss в Дубае. Но лететь туда придется из Москвы.
Ранее пермские турфирмы объявляли о продаже туров на концерт Imagine Dragons в Азербайджане. Группа выступит 2 сентября на площадке Baku Crystal Hall.
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