Shot: в Архангельской области 76-летний пенсионер пытался поджечь военкомат

31 июля 2023 в 11:33 Размер текста - 17 +

В отношении пенсионера, пытавшегося поджечь военкомат, возбудили уголовное дело Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Северодвинске Архангельской области 76-летний пенсионер пытался поджечь военкомат по поручению украинских кураторов. Об этом написали в telegram-канале Shot. «76-летний пенсионер пытался поджечь военкомат в Архангельской области. Украинские кураторы убедили дедушку, что в здании содержатся „обвиняемые в госизмене“ и его нужно спалить», — заявили в telegram-канале. По данным СМИ, мужчина бросил коктейль Молотова в окно кабинета военного комиссариата. Однако бутылка с горючим попала в стену, из-за чего содержимое вылилось на траву. Возгорание у здания оперативно потушила сотрудница полиции, охранявшая военкомат. Пенсионер попытался скрыться, но его успели задержать. В ходе обысков у мужчины дома полиция нашла на компьютере переписку с украинским куратором. Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества». URA.RU направило запрос в УМВД России по Архангельской области. Ответ ожидается.

В Северодвинске Архангельской области 76-летний пенсионер пытался поджечь военкомат по поручению украинских кураторов. Об этом написали в telegram-канале Shot. «76-летний пенсионер пытался поджечь военкомат в Архангельской области. Украинские кураторы убедили дедушку, что в здании содержатся „обвиняемые в госизмене“ и его нужно спалить», — заявили в telegram-канале. По данным СМИ, мужчина бросил коктейль Молотова в окно кабинета военного комиссариата. Однако бутылка с горючим попала в стену, из-за чего содержимое вылилось на траву. Возгорание у здания оперативно потушила сотрудница полиции, охранявшая военкомат. Пенсионер попытался скрыться, но его успели задержать. В ходе обысков у мужчины дома полиция нашла на компьютере переписку с украинским куратором. Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества». URA.RU направило запрос в УМВД России по Архангельской области. Ответ ожидается.