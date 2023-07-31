Shot: в Архангельской области 76-летний пенсионер пытался поджечь военкомат

В Северодвинске Архангельской области 76-летний пенсионер пытался поджечь военкомат по поручению украинских кураторов. Об этом написали в telegram-канале Shot.
«76-летний пенсионер пытался поджечь военкомат в Архангельской области. Украинские кураторы убедили дедушку, что в здании содержатся „обвиняемые в госизмене“ и его нужно спалить», — заявили в telegram-канале.
По данным СМИ, мужчина бросил коктейль Молотова в окно кабинета военного комиссариата. Однако бутылка с горючим попала в стену, из-за чего содержимое вылилось на траву. Возгорание у здания оперативно потушила сотрудница полиции, охранявшая военкомат.
Пенсионер попытался скрыться, но его успели задержать. В ходе обысков у мужчины дома полиция нашла на компьютере переписку с украинским куратором. Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества».
URA.RU направило запрос в УМВД России по Архангельской области. Ответ ожидается.
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