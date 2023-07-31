Shot: в Архангельской области 76-летний пенсионер пытался поджечь военкомат

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Пожар на ул. 1-ая Заводская, дом 20. Курган, пожарная машина, лента ограждения, полиция
В отношении пенсионера, пытавшегося поджечь военкомат, возбудили уголовное дело Фото:

В Северодвинске Архангельской области 76-летний пенсионер пытался поджечь военкомат по поручению украинских кураторов. Об этом написали в telegram-канале Shot.

«76-летний пенсионер пытался поджечь военкомат в Архангельской области. Украинские кураторы убедили дедушку, что в здании содержатся „обвиняемые в госизмене“ и его нужно спалить», — заявили в telegram-канале.

По данным СМИ, мужчина бросил коктейль Молотова в окно кабинета военного комиссариата. Однако бутылка с горючим попала в стену, из-за чего содержимое вылилось на траву. Возгорание у здания оперативно потушила сотрудница полиции, охранявшая военкомат.

Пенсионер попытался скрыться, но его успели задержать. В ходе обысков у мужчины дома полиция нашла на компьютере переписку с украинским куратором. Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества».

URA.RU направило запрос в УМВД России по Архангельской области. Ответ ожидается.

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В Северодвинске Архангельской области 76-летний пенсионер пытался поджечь военкомат по поручению украинских кураторов. Об этом написали в telegram-канале Shot. «76-летний пенсионер пытался поджечь военкомат в Архангельской области. Украинские кураторы убедили дедушку, что в здании содержатся „обвиняемые в госизмене“ и его нужно спалить», — заявили в telegram-канале. По данным СМИ, мужчина бросил коктейль Молотова в окно кабинета военного комиссариата. Однако бутылка с горючим попала в стену, из-за чего содержимое вылилось на траву. Возгорание у здания оперативно потушила сотрудница полиции, охранявшая военкомат. Пенсионер попытался скрыться, но его успели задержать. В ходе обысков у мужчины дома полиция нашла на компьютере переписку с украинским куратором. Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества». URA.RU направило запрос в УМВД России по Архангельской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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