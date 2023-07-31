В Курганской области затягивается следствие по смертельному ДТП с участием бывшего силовика

31 июля 2023 в 19:05 Размер текста - 17 +

В Курганской области не могут найти виновника смертельного ДТП на трассе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Родственники погибшего в ДТП курганца жалуются на следственные органы, которые более полугода не могут установить виновника аварии. По их версии, это может быть связано с тем, что вторым участником был бывший высокопоставленный сотрудник правоохранительных органов. Об этом родственники рассказали корреспонденту URA.RU. «В ДТП на трассе в столкновении с Mitsubishi L200 погиб водитель больницы на УАЗе. Следы на дороге указывают на вину водителя иномарки. А со слов следствия виновен водитель УАЗа», — сообщают собеседники редакции. По их мнению, причиной может быть тот факт, что водителем иномарки является бывший начальник вневедомственной охраны поселка Юргамыш (Курганская область), несколько лет назад лишенный прав По версии родственников погибшего, близкие другого водителя пытались скрыть записи с регистратора пикапа. За полгода с момента возбуждения уголовного дела ситуация не продвинулась. Чтобы ускорить процесс, материалы отправили на экспертизу в Челябинск. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в УМВД региона. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что на трассе возле поворота на село Введенское произошла смертельная авария. В результате погиб 66-летний водитель УАЗ.

Родственники погибшего в ДТП курганца жалуются на следственные органы, которые более полугода не могут установить виновника аварии. По их версии, это может быть связано с тем, что вторым участником был бывший высокопоставленный сотрудник правоохранительных органов. Об этом родственники рассказали корреспонденту URA.RU. «В ДТП на трассе в столкновении с Mitsubishi L200 погиб водитель больницы на УАЗе. Следы на дороге указывают на вину водителя иномарки. А со слов следствия виновен водитель УАЗа», — сообщают собеседники редакции. По их мнению, причиной может быть тот факт, что водителем иномарки является бывший начальник вневедомственной охраны поселка Юргамыш (Курганская область), несколько лет назад лишенный прав По версии родственников погибшего, близкие другого водителя пытались скрыть записи с регистратора пикапа. За полгода с момента возбуждения уголовного дела ситуация не продвинулась. Чтобы ускорить процесс, материалы отправили на экспертизу в Челябинск. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в УМВД региона. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что на трассе возле поворота на село Введенское произошла смертельная авария. В результате погиб 66-летний водитель УАЗ.