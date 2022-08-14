Команда геймера из Златоуста выиграла миллионы в Dota 2

Россияне увезли с чемпионата в США 200 тысяч долларов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Команда Team Spirit под руководством жителя Златоуста (Челябинская область) Ярослава Найденова стала обладателем приза в 200 тысяч долларов, или 12 с лишним миллионов рублей по курсу на дату публикации. Геймеры победили в гранд-финале PGL Arlington Major 2022 (США).

Победители обыграли соперников из китайской команды PSG.LGD. Матч завершился со счетом 3:1. Кроме денег, команда победителей заработала 820 очков чемпионата.

Проигравшие фаворитам игры участники увезли домой 100 тысяч долларов США. Встреча игроков двух команд произошла не впервые. Осенью 2021 года ребята бились в финале The International 2021, где российская команда стала победителем. В ходе двух других встреч игроков первенство доставалось китайцам.

Чемпионат PGL Arlington Major 2022 прошел с 4 по 14 августа. На кону стоял призовой фонд в 500 тысяч долларов. У игроков были шансы заработать совокупно 4570 очков Dota Pro Circuit.