В Челябинске сменили руководителя областного телевидения

Холдинг «Обл-ТВ» с 1 августа возглавила Анна Воронова

01 августа 2023 в 08:42 Размер текста - 17 +

В Челябинске сменили гендиректора Областного телевидения Фото: Илья Московец © URA.RU Генеральным директором холдинга «Обл-ТВ» в Челябинской области стала Анна Воронова, ранее занимавшая пост замруководителя по правовым вопросам. Эту информацию подтвердил URA.RU 1 августа экс-глава регионального телеканала Олег Гербер. «Сегодня Анна Игоревна (Воронова — ред.) уже проведет первое организационное совещание. Решение, что холдинг возглавит грамотный и опытный юрист — абсолютно оправданное, особенно в нынешних условиях, когда требуется строжайшее соблюдение закона. А с учетом развития медиахолдинга, появления новых направлений деятельности — вдвойне оправданное», — заявил URA.RU Гербер. Сам он оставил должность руководителя ОТВ в связи с избранием председателем заксобрания Челябинской области. Также Гербер ушел с поста директора АНО «Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области» («ЦОМ»), который занимал с момента основания, то есть с декабря 2019 года. Новым директором АНО станет Антон Громыко, который сейчас занимает должность первого замдиректора.

Генеральным директором холдинга «Обл-ТВ» в Челябинской области стала Анна Воронова, ранее занимавшая пост замруководителя по правовым вопросам. Эту информацию подтвердил URA.RU 1 августа экс-глава регионального телеканала Олег Гербер. «Сегодня Анна Игоревна (Воронова — ред.) уже проведет первое организационное совещание. Решение, что холдинг возглавит грамотный и опытный юрист — абсолютно оправданное, особенно в нынешних условиях, когда требуется строжайшее соблюдение закона. А с учетом развития медиахолдинга, появления новых направлений деятельности — вдвойне оправданное», — заявил URA.RU Гербер. Сам он оставил должность руководителя ОТВ в связи с избранием председателем заксобрания Челябинской области. Также Гербер ушел с поста директора АНО «Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области» («ЦОМ»), который занимал с момента основания, то есть с декабря 2019 года. Новым директором АНО станет Антон Громыко, который сейчас занимает должность первого замдиректора.