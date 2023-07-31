31 июля 2023

В Челябинске сменили руководителя областного телевидения

Холдинг «Обл-ТВ» с 1 августа возглавила Анна Воронова
© Служба новостей «URA.RU»
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Приезд губернатора Челябинской области на обновленный Центральный стадион. Магнитогорск, микрофон, отв
В Челябинске сменили гендиректора Областного телевидения Фото:

Генеральным директором холдинга «Обл-ТВ» в Челябинской области стала Анна Воронова, ранее занимавшая пост замруководителя по правовым вопросам. Эту информацию подтвердил URA.RU 1 августа экс-глава регионального телеканала Олег Гербер.

«Сегодня Анна Игоревна (Воронова — ред.) уже проведет первое организационное совещание. Решение, что холдинг возглавит грамотный и опытный юрист — абсолютно оправданное, особенно в нынешних условиях, когда требуется строжайшее соблюдение закона. А с учетом развития медиахолдинга, появления новых направлений деятельности — вдвойне оправданное», — заявил URA.RU Гербер.

Сам он оставил должность руководителя ОТВ в связи с избранием председателем заксобрания Челябинской области. Также Гербер ушел с поста директора АНО «Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области» («ЦОМ»), который занимал с момента основания, то есть с декабря 2019 года. Новым директором АНО станет Антон Громыко, который сейчас занимает должность первого замдиректора.

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Генеральным директором холдинга «Обл-ТВ» в Челябинской области стала Анна Воронова, ранее занимавшая пост замруководителя по правовым вопросам. Эту информацию подтвердил URA.RU 1 августа экс-глава регионального телеканала Олег Гербер. «Сегодня Анна Игоревна (Воронова — ред.) уже проведет первое организационное совещание. Решение, что холдинг возглавит грамотный и опытный юрист — абсолютно оправданное, особенно в нынешних условиях, когда требуется строжайшее соблюдение закона. А с учетом развития медиахолдинга, появления новых направлений деятельности — вдвойне оправданное», — заявил URA.RU Гербер. Сам он оставил должность руководителя ОТВ в связи с избранием председателем заксобрания Челябинской области. Также Гербер ушел с поста директора АНО «Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области» («ЦОМ»), который занимал с момента основания, то есть с декабря 2019 года. Новым директором АНО станет Антон Громыко, который сейчас занимает должность первого замдиректора.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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