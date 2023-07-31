Кремль заявил об усилении защиты России после атаки беспилотников в Москве

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Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Синегала Маки Саллом. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил, что власти пытаются минимизировать риски от терактов Киева Фото:
новость из сюжета
Атака беспилотников на Москву

Россия стремится предпринять все возможные меры для защиты регионов от атак беспилотников. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя атаку дронов на здания бизнес-центра «Москва-сити» 30 июля.

«Очевидно, что меры безопасности и так усилены. Предпринимаются все возможные меры, чтобы организовать защиту на необходимом уровне. Это касается не только Москвы, но и всех других регионов, которые подвергаются таким атакам», — сказал Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь не стал отвечать о том, какие беспилотники атаковали Москву, сказав, что это находится в компетенции спецслужб.

Представитель Кремля подчеркнул, что российские власти делают все, чтобы минимизировать риски от терактов, устроенных Киевом. Также он заявил, что подобные вопросы стоит адресовать Министерству обороны РФ.

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Россия стремится предпринять все возможные меры для защиты регионов от атак беспилотников. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя атаку дронов на здания бизнес-центра «Москва-сити» 30 июля. «Очевидно, что меры безопасности и так усилены. Предпринимаются все возможные меры, чтобы организовать защиту на необходимом уровне. Это касается не только Москвы, но и всех других регионов, которые подвергаются таким атакам», — сказал Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь не стал отвечать о том, какие беспилотники атаковали Москву, сказав, что это находится в компетенции спецслужб. Представитель Кремля подчеркнул, что российские власти делают все, чтобы минимизировать риски от терактов, устроенных Киевом. Также он заявил, что подобные вопросы стоит адресовать Министерству обороны РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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