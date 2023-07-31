На Украине анонсировали возвращение командиров «Азова»* на фронт

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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, офицер, приветствие, честь, шеврон, ВСУ
Они готовятся и будут выполнять задачи, заявил Александр Пивненко Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Командиры нацбатальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) готовятся к возращению на фронт. Об этом заявил командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко.

«Они готовятся и будут выполнять задачи, как и все остальные», — сказал Пивненко в интервью для издания «Украинская правда». Он добавил, что для него нет запрета на их участие.

Ранее стало известно, что командиры «Азова» вернулись из Турции в Киев. URA.RU приводило сводку того, что известно о боевиках. Президент России Владимир Путин сообщил о том, что Россия меняла их на российских летчиков.

*Националистический батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в РФ

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Командиры нацбатальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) готовятся к возращению на фронт. Об этом заявил командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко. «Они готовятся и будут выполнять задачи, как и все остальные», — сказал Пивненко в интервью для издания «Украинская правда». Он добавил, что для него нет запрета на их участие. Ранее стало известно, что командиры «Азова» вернулись из Турции в Киев. URA.RU приводило сводку того, что известно о боевиках. Президент России Владимир Путин сообщил о том, что Россия меняла их на российских летчиков. *Националистический батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в РФ
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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